Суд приговорил лидера секты "Бога Кузи" к пяти годам колонии

Суд в Москве приговорил к пяти годам колонии общего режима лидера секты "Бога Кузи" Андрея Попова. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и создании религиозного объединения, деятельность которого связана с насилием над людьми. Об этом сообщает агентство "Москва".

Прокуратура просила для Попова семь лет колонии. По версии стороны обвинения, в 2007 году Попов создал религиозное сообщество, члены которого подвергались телесным наказаниям за непослушание. Кроме того, осужденный вместе с сообщниками якобы похитил более семи миллионов рублей. Всего квартирах у обвиняемых было изъято около 43 миллионов рублей и порядка ста тысяч долларов, а также экзотические животные и "специфическая литература".

Секта "Бога Кузи" считается псевдоправославной религиозной группой, которую возглавляет Андрей Попов, называющий себя "Бог Кузя". Члены секты верят в божественное происхождение ее лидера. По одной из версий, Попов назвал себя "Кузей" в честь домашнего попугая.