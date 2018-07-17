В Нидерландах вспоминают жертв крушения "Боинга" над Донбассом

В Нидерландах в четвертую годовщину крушения малайзийского "Боинга" над Донбассом более тысячи родственников жертв трагедии соберутся на церемонию в Поминальном лесу близ амстердамского аэропорта Схипхол.

Поминальный лес - это высаженные год назад 298 деревьев - по одному для каждого погибшего. Под некоторыми деревьями захоронены погребальные урны. На монументе выгравированы 298 имен, которые по очереди зачитают родственники. На церемонии выступит премьер Нидерландов Марк Рютте, ожидается присутствие послов нескольких государств. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Акция памяти жертв крушения пройдет сегодня и в Киеве. Цветы, свечи и игрушки будут нести к посольствам тех стран, граждане которых погибли в результате авиакатастрофы. Большинство пассажиров сбитого"Боинга" были подданными Нидерландов. Рейсом МН-17 из Амстердама в Куала-Лумпур летели также малазийцы, австралийцы, британцы, бельгийцы, немцы и филлипинцы.

Тем временем, в Нидерландах все готово для начала суда по делу о крушении.Подписаны необходимые договоры с Украиной об уголовном преследовании подозреваемых. Устранены все юридические препятствия для их участия в судебном процессе по видеосвязи и для исполнения приговора, который будет вынесен Гаагским судом. О том, когда начнется суд, никакой информации пока нет.

В мае нынешнего года совместная следственная группа, в которую входят представители пяти стран, опубликовала промежуточный доклад о катастрофе, из которого следует, что "Боинг" 17 июля 2014 года был сбит из установки "Бук", принадлежавшей 53-й зенитно-ракетной бригаде российской армии и доставленной на восток Украины. Конкретные виновные лица в докладе не названы.

Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к крушению MH17. Их позицию поддержали министры иностранных дел стран "Большой семёрки", которые призвали Кремль отчитаться за "свою роль" в крушении малайзийского "Боинга" над Донбассом. Москва все обвинения отрицает.