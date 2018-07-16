G7 призвала Москву "помочь выяснить правду" по делу о крушении MH17

Кремль должен отчитаться за "свою роль" в крушении малайзийского "Боинга" над Донбассом, считают министры иностранных дел стран "Большой семерки".

В заявлении, опубликованном накануне четвертой годовщины трагедии, жертвами которой стали 298 человек,они призвали Москву к сотрудничеству с правительствами Австралии и Нидерландов, чтобы дать объяснения возможных нарушений международного права, а также помочь выяснить правду и добиться справедливости для жертв катастрофы.

Ранее с таким же призывом к Москве выступили лидеры Европейского союза. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте тогда же заявил, что хотел бы, чтобы гибель рейса МН17 стала одной из тем встречи президентов США и России в Хельсинки 16 июля.

В мае нынешнего года совместная следственная группа, в которую входят представители пяти стран, опубликовала промежуточный доклад о катастрофе, из которого следует, что "Боинг" 17 июля 2014 года был сбит из установки "Бук", принадлежавшей 53-й зенитно-ракетной бригаде российской армии и доставленной на восток Украины. Конкретные виновные лица в докладе не названы. После его публикации Нидерланды и Австралия, участвующие в работе следственной группы, призвали Россию признать свою ответственность за катастрофу.

В Москве с выводами следствия не согласны и отрицают причастность к крушению "Боинга".