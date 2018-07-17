В Биробиджане уволен директор интерната, в котором умерли пациенты

В Биробиджане уволили директора городского психоневрологического интерната, десять пациентов которого умерли от пневмонии весной этого года. Об этом сообщается на сайте администрации Еврейской автономной области.

В пресс-релизе отмечается, что проверка выявила "невыполнение установленных уставом учреждения целей и видов деятельности" и нарушение федерального законодательства.

В марте десятки пациентов интерната были госпитализированы с симптомами гриппа и острой респираторной вирусной инфекции. Десять из них впоследствии скончались.

Было возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил безопасности.