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В Биробиджане уволен директор интерната, в котором умерли пациенты

Биробиджан, иллюстративное фото

В Биробиджане уволили директора городского психоневрологического интерната, десять пациентов которого умерли от пневмонии весной этого года. Об этом сообщается на сайте администрации Еврейской автономной области.

В пресс-релизе отмечается, что проверка выявила "невыполнение установленных уставом учреждения целей и видов деятельности" и нарушение федерального законодательства.

В марте десятки пациентов интерната были госпитализированы с симптомами гриппа и острой респираторной вирусной инфекции. Десять из них впоследствии скончались.

Было возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил безопасности.

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