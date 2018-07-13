У офиса "Новой газеты" в Москве появился сад Анны Политковской

В Москве, в Потаповском переулке, рядом с офисом "Новой газеты" появился сад имени Анны Политковской. В его открытии принимала участие мать журналистки Раиса Мазепа, главный редактор "Новой" Дмитрий Муратов, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, а также дипломатические представители нескольких стран, журналисты и правозащитники.

Участники церемонии открытия посадили в саду цветы и установили знак с надписью "Охраняется народом", передает корреспондент Радио Свобода.

Анну Политковскую убили 7 октября 2006 года в Москве.​ Обозреватель "Новой газеты" получила известность как автор критических материалов о российской власти, о ситуации в Чечне – прежде всего о нарушениях прав человека в республике.

По делу об убийстве к пожизненному заключению были приговорены Сергей Хаджикурбанов и Лом-Али Гайтукаев, который умер в колонии в июне прошлого года по неизвестным причинам. К разным срокам лишения свободы приговорены еще трое: Рустам, Ибрагим и Джабраил Махмудовы. Заказчик не найден. Родные и коллеги Политковской считают необходимым установить, кто именно заказал убийство, и предать его суду.