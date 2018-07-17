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СМИ Германии: ФСБ выкрала досье наблюдателей ОБСЕ в Украине

Украинский военнослужащий возле здания мониторинговой миссии ОБСЕ в Мариуполе

Российская разведка получила внутренние документы команды наблюдателей ОБСЕ, которые занимаются мониторингом конфликта на востоке Украины. В том числе досье с личной информацией о сотрудниках от шпиона, вероятно, сотрудника миссии. Об этом сообщает немецкая телекомпания ARD.

В докладе, опубликованном 16 июля, в программе Fakt ARD, сообщалось, что в настоящее время Федеральной служба безопасности (ФСБ) России имеет в своем распоряжении эту информацию. Специальная наблюдательная миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Украине 16 июля выразила озабоченность в связи с предполагаемой шпионской деятельностью, подрывающей их работу. "Миссия обеспокоена любым предполагаемым нарушением ее безопасности и намерена тщательно изучить все утверждения в соответствии с установленными процедурами", - говорится в заявлении миссии.

На запросы Радио Свободная Европа/Радио Свобода по электронной почте ОБСЕ отказалась предоставить дополнительные комментарии. Сообщается, что досье содержало личную информацию о сотрудниках миссии, включая их номера телефонов и привычки, типы женщин, которые их привлекают, финансовое положение и были ли они восприимчивы к алкоголю.

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