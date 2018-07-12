И не друг, и не враг, а так. Союз НАТО готов к встрече Трампа с Путиным

Не другом и не врагом, а "соперником" и "просто президентом" назвал Владимира Путина Дональд Трамп на заключительной пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Брюсселе, добавив, что лидеры Североатлантического союза рады его предстоящей встрече с Путиным, поскольку она может помочь снизить напряженность в отношениях между НАТО и Россией.

Состояние радости по поводу предстоящей встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным подтвердила и британский премьер Тереза Мэй, заявившая, что американо-российский саммит поможет "снизить риск конфронтации между НАТО и Москвой".

Политическая повестка саммита НАТО началась с завтрака. Когда тарелки еще были пусты, аккредитованные журналисты смогли услышать почти 4-минутный монолог Дональда Трампа, который хозяин встречи, госсекретарь НАТО Йенс Столтенберг решил не прерывать. Но обратите внимание, как дрожат руки оператора.

Вот что могли услышать в дополнение к фрагменту видео те, кто присутствовал за завтраком: "Если посмотреть на Германию, то она в плену у России, потому что отказалась от угольной и атомной энергетики и поэтому получает так много газа и нефти из России"; "Думаю, НАТО надо разобраться в этой проблеме. Думаю, это совсем неприемлемо"; "[Для них] нет никакого смысла платить России миллиарды долларов в то время, как мы защищаем их от России".

Канцлер Германии Ангела Меркель, вопреки принятой ею практике не отвечать на заявления Дональда Трампа, на этот раз ответила довольно быстро. Она напомнила президенту США, что сама выросла в той части Германии, которая находилась под контролем СССР, и хорошо знает, что это значит. А что касается "Северного потока – 2", то это экономическая проблема, которая не входит в компетенцию НАТО.

После двусторонней встречи президент и канцлер вышли расслабленные. Отрезанные от наблюдения за действом журналисты, как и советники лидеров, следили за единственно возможным, за тем, что называется "язык тела", body language. Но и этот язык был расслабленным. Возможно потому, что Трамп – привыкший контролировать именно этот язык хороший бизнесмен, а Меркель освоила мастерство на посту канцлера с 2005 года. А может быть потому, что на самом деле конфликта нет и саммит этот – в одной его части – не о Германии, а о России.

Многоходовочка

Россию поставили в повестку дня два человека.

Владимир Путин в 2014 году – аннексировав Крым и развязав конфликт в Донбассе. С тех пор ни одно европейское и евроатлантические собрание, будь то ОБСЕ, Совет Европы, ЕС или НАТО, не обходится без обсуждения проблемы конфликта на европейской территории и первого со времен Второй мировой войны передела границ силой.

Второй человек – Дональд Трамп в 2015-м, заявивший в самом начале своей предвыборной кампании: "Я думаю, мы поладим с Владимиром Путиным". Дональд Трамп говорил лестные слова о Владимире Путине около 80 раз во время президентской гонки. Но еще до этого, в 2013 году, он написал в Твиттере то, что ему припоминают по сей день.

Как вы думаете, Путин придет на конкурс "Мисс Вселенная"? Если да, то он станет моим новым самым лучшим другом.

Заняв пост президента, Трамп не оставил дружественной риторики в отношении Владимира Путина, однако политика Белого дома вступила в противоречие с заявлениями главы государства. Трамп заявил во Вьетнаме в 2017 году, что верит заверениям Путина, что Россия не вмешивалась в предвыборный процесс в США. И в том же 2017 году на пресс-конференции объявил, что "если Путину понравится Дональд Трамп, то это можно записать в актив, а не в источник неприятностей, потому что у нас ужасные отношения с Россией". Из заявлений последнего времени следует, что встреча с Владимиром Путиным будет "самой легкой" из европейского турне президента США.

Но реальные действия Белого дома в отношении Кремля полностью противоречат представлениям о том, что у Трампа какие-то особые отношения с Путиным. За полтора года Белый дом не предложил ничего, даже отдаленно напоминающего политику "перезагрузки" или второго "Нового СТАРТа". Прицельные санкции против олигархов Кремля, введенные 6 апреля этого года, могут сравниться по точности попадания лишь со "списком Магнитского", принятым при президенте Обаме, но вопреки его желанию.

Тем не менее, разница между заявлениями и делами Белого дома порождает неопределенность. И, возможно, поэтому в Брюсселе Россию и Путина поминали в последние два дня чаще, чем на прошлых собраниях.

Дональд Туск, президент Совета Европы, 10 июля 2018:

"Выступая накануне саммита НАТО здесь, в Брюсселе, я бы хотел обратиться непосредственно к президенту Трампу, который уже долгое время почти ежедневно подвергает критике Европу за то, что, по его мнению, Европа недостаточно вкладывает в коллективную оборону и отворачивается от США. Дорогой президент Трамп, у Америки нет и не будет лучшего союзника, чем Европа. Сегодня европейцы вкладывают в оборону больше, чем Россия, и столько же, как Китай. Хотя о расходах России и Китая поручиться нельзя. Поэтому у меня есть два замечания. Во-первых, дорогая Америка, цени своих партнеров. В конце концов, у тебя их не так много. И, дорогая Европа, вкладывай больше в оборону, потому что все уважают союзника, который хорошо подготовлен и оснащен".

Хайко Маас, глава МИД Германии, 11 июля 2018:

"Мы не пленники ни России, ни США. Мы – гаранты свободного мира и такими останемся".

Христя Фриленд, глава МИД Канады, 11 июля 2018:

"У санкций [против Кремля] есть причина. Они введены потому, что Россия нарушила международное право, захватив и аннексировав Крым и продолжая вести военные действия в Донбассе. Канада верит в действенность санкций. Эти санкции будут и должны сохраняться до тех пор, пока Россия продолжает свои незаконные действия. А что касается "Северного потока – 2", то у Канады есть серьезные сомнения относительно этого проекта".

Даля Грибаускайте, президент Литвы, 11 июля 2018:

"– Мы с настороженностью относимся к этой встрече [Трампа и Путина]. Конечно, с настороженностью.

– Почему?

– Потому что мы видели встречу с северокорейским лидером, и ее результаты, я бы сказала, неясны.

– Вы опасаетесь, что президент Трамп снимет санкции?

– Нет-нет, этого я не опасаюсь. Я думаю, что Америка верна своей позиции по отношению к агрессорам по всему миру".

И, наконец, финальная декларация первого дня встречи:

"Своими недавними действиями и политикой Россия снизила стабильность и безопасность, повысила непредсказуемость и изменила условия безопасности. Тогда как НАТО привержена своим международным обязательствам, Россия нарушает принципы, ценности и обязательства, на которых зиждутся отношения НАТО и России, как изложено в Учредительном документе Совета евроатлантического партнерства 1997 года, Основополагающем акте Россия – НАТО 1997 года и Римской декларации 2002 года, подрывает доверие, занимающее центральное место в нашем сотрудничестве, и бросает вызов фундаментальным принципам глобальной и евроатлантической архитектуры безопасности".

​

Американские фермеры на полях Брюсселя

В первый день, когда встреча за закрытыми дверями уже началась, твиттер президента США продолжал работать. И он писал совсем не о российской "пленнице" Германии, а об американских фермерах.

Я в Брюсселе, но не перестаю думать о наших фермерах. Соевые бобы снизились в цене на 50% с 2012 года и до моего избрания президентом. Фермеры нищали в течение 15 лет. Торговые барьеры и тарифы, наложенные другими странами, уничтожили их бизнес. Я открою двери шире, чем когда бы то ни было. Но я не могу сделать это быстро. Я борюсь за равные права для наших фермеров, и я одержу победу.

Трамп идет по повестке своей предвыборной кампании и своих обещаний. Многие из них он уже выполнил или постарался выполнить во что бы то ни стало. Он снизил налоги, вышел из Парижского соглашения по климату, частично отменил систему медицинской страховки, введенную при президенте Обаме, обложил пошлинами товары из Китая.

Увеличение финансовых взносов европейских государств в оборонную казну тоже было его предвыборным обещанием. Во время президентской кампании он даже назвал НАТО "устаревшим" союзом из-за того, что Америка за все платит.

Уже за завтраком со Столтенбергом до официального начала саммита Дональд Трамп сказал: "И в дополнение ко всему этому Германия отчисляет немногим больше 1 процента [ВВП в НАТО], в то время как Соединенные Штаты в реальных цифрах отчисляют 4,2 процента с намного большего ВВП. /…/ Германия – богатая страна. Они говорят о том, что чуть-чуть смогут увеличить расходы к 2030 году. Знаете, их можно увеличить уже сейчас, уже завтра, и проблем не знать".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, недавно неудачно принявший саммит "Большой семерки" из-за Дональда Трампа, в выступлении на конференции "Диалог брюссельского саммита" парировал так:

"Многие спрашивают о 2 процентах, но вклад настолько же важен, как и результат участия".

Позже в ходе саммита Трамп предложил увеличить вклад европейских стран с 2 процентов ВВП до 4. И даже попросил удалиться из зала представителей государств-партнеров и созвал экстренное совещание по поводу 4 процентов. Но конфликта не было. И Старый свет с удовлетворением записал в итоговом документе:

"Все государства – члены НАТО начали увеличивать расходы на оборону в реальном выражении, и у примерно двух третей стран НАТО есть национальные планы, предусматривающие к 2024 году расходовать 2% их валового внутреннего продукта на оборону. У более половины государств – членов НАТО более 20% оборонных расходов приходится на основные виды вооружения и техники, включая связанные с этим научно-исследовательские и конструкторские разработки, и, в соответствии с их национальными планами, 24 страны НАТО будут к 2024 году соответствовать данному рекомендуемому показателю 20%".

А Дональд Трамп смог в итоге заявить: "Я им показал, что я очень недоволен", но "все в результате утряслось. Было немного жестко недолгое время".

Трамп – бизнесмен. Назначенная после саммита НАТО встреча с Владимиром Путиным в условиях раздвоения сознания от американской политики, страхов о тайном сговоре штаба Трампа с Кремлем и недоверия к личным порывам Дональда Трампа – это те много ходов, которые, возможно, помогут Тампу исполнить предвыборное обещание и заставить европейские страны увеличить вклад в бюджет НАТО хотя бы до 2 процентов.

В шашечку

Из ближайших планов Североатлантического союза – приглашение Македонии, будущей Республики Северная Македония (в соответствии с недавним соглашением с Грецией, завершившим долгий конфликт по поводу названия страны), начать переговорный процесс о вступлении в НАТО; поддержка реформ на Украине; обещание Грузии, что она обязательно станет членом НАТО, – при этом лидеры заметили, что стоило бы восстановить территориальную целостность и Грузии, и Украины, и Молдавии; и фактическое продолжение операции в Афганистане, включая предоставление афганским силам безопасности финансовой помощи вплоть до 2024 года.

И 2 (или 4) процента не смогли помешать личному общению лидеров. Дональд Трамп, например, получил в подарок от хорватской коллеги майку футбольной сборной этой страны, причем еще до игры с Англией, так что теперь подарок возрос в цене. Об этом президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович радостно сообщила в своем твиттере. Получила майку и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Причем со следующим номером после Трампа.

И, в отличие от завтрака с Йенсом Столтенбергом, ужин глав государств и правительств прошел в изысканной еде, а не выражениях. Вот рекламный ролик ресторана шеф-повара Сан Хуна Дежамбра, который готовил ужин лидерам НАТО.