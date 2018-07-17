Суд отклонил жалобу журналиста "МБХ медиа", избитого полицейским

Тверской районный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента "МБХ медиа" Александра Скрыльникова, избитого полицейским на оппозиционном митинге 5 мая.

В жалобе адвокат "Открытой России" Сергей Бадамшин, представляющий интересы Скрыльникова в суде, требовал признать незаконным бездействие сотрудников СК по Тверскому району при проверке сообщения об избиении своего подзащитного. Также он требовал признать незаконным отказ в возбуждении уголовного дела по факту избиения.

5 мая на Пушкинской площади во время акции оппозиции "Он нам не царь", приуроченной к инаугурации Владимира Путина, Скрыльников вел прямую трансляцию и получил от одного из полицейских, стоявших в оцеплении, удар дубинкой по спине. Журналист был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где у него диагностировали "ушиб правой стороны грудной клетки".

Позже Скрыльников подал заявление в Следственный комитет с требованием привлечь полицейского к уголовной ответственности, однако СК, по утверждению защиты, даже не провел проверку изложенных в заявлении фактов.