Прокуратура: казаков не привлекали к охране порядка на акции 5 мая

Казачьи формирования не привлекались для охраны общественного порядка при проведении несанкционированного митинга оппозиции 5 мая в Москве. Об этом говорится в ответе прокуратуры столицы на запрос депутата Госдумы Валерия Рашкина.

В запросе, направленном Рашкиным 10 мая, были приведены ссылки на репортажи с акции "Он нам не царь", приуроченной к инаугурации Владимира Путина, на которых люди в форме казаков избивают оппозиционеров с применением нагаек. По итогам акции международная правозащитная группа "Агора" сообщила о 15 жалобах от пострадавших на действия людей в казачьей форме. В связи с этим депутат Рашкин просил проверить "законность применения казаками мер для прекращения публичного мероприятия". Кроме этого отмечалось, что с 2016 года московская мэрия заключила с центральным казачьим войском 11 контрактов на общую сумму свыше 37,6 миллионов рублей, в их числе — три контракта на обучение казаков "необходимым знаниям и прикладным навыкам по охране общественного порядка и обеспечению безопасности публичных и массовых мероприятий в столице".

В ответе столичной прокуратуры, который имеется в распоряжении агентства "Интерфакс", говорится о том, что "по информации ГУ МВД России по Москве и Московского окружного казачьего общества (МОКО), 5 мая 2018 года для обеспечения безопасности граждан и охраны общественного порядка члены казачьих обществ не привлекались". В документе также уточняется, что "департамент труда и социальной защиты населения Москвы заключил с МОКО соглашение о предоставлении гранта на проведение профилактических мероприятий в городе Москве среди лиц, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, и оказание бездомным гражданам социальной поддержки и помощи. В соответствии с указанным соглашением, получателю гранта предоставляются в 2018 году денежные средства в размере 32, 6 миллионов рублей. Иных соглашений, договоров и госконтрактов между органами исполнительной власти Москвы и МОКО не заключалось".

Ранее пресс-служба Центрального казачьего войска заявляла, что в ходе акции протеста сторонников Навального в Москве казаки "не нарушили закон, а высказали свою гражданскую позицию".