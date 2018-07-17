У 19-летней обвиняемой по делу "Нового величия" ухудшилось зрение

19-летнюю Марию Дубовик, обвиняемую в организации экстремистского сообщества, перевели из камеры на 30 мест – в четырехместную. По словам адвоката Татьяны Окушко, которая посетила Дубовик в СИЗО, за время ареста у ее подзащитной сильно ухудшилось зрение. Также обвиняемая пожаловалась на то, что, несмотря на жаркую погоду, пользоваться душем ей разрешают только раз в неделю, а прогулки проходят не под открытым небом.

Во вторник мать другой обвиняемой по делу "Нового величия", 18-летней Анны Павликовой, тоже встретилась со своей дочерью, которая находится в медицинской части СИЗО "Матросская тишина". У нее осложнения по части гинекологии и воспалены вены на руках. При этом сотрудник медчасти СИЗО сказал Юлии Павликовой, что никаких проблем у ее дочери нет.

Мать Павликовой также отметила, что Анна до сих пор не получила никаких документов по уголовному делу.

Участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в середине марта в Москве. Их обвинили в создании экстремистского сообщества.

Всего по уголовному делу проходят десять человек: шестеро из них находятся в СИЗО, еще четверо – под домашним арестом. При этом, как заявляют адвокаты арестованных, обвинение строится на показаниях трех мужчин, которые до сих пор на свободе. Один из них рассказал, что был внедрен в группу молодежи по заданию ФСБ. Он же написал устав фейковой организации, занимался сбором денег и арендовал помещение для встреч. Протоколы допросов этих людей почти полностью изъяты из материалов дела.

Обвиняемые, в свою очередь, неоднократно заявляли о применении к ним пыток и угроз для получения признательных показаний.