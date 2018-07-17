Pussy Riot выпустили песню о хорошем милиционере

Группа Pussy Riot опубликовала на своем канале в YouTube новый видеоклип под названием Track About Good Cop ("Песня о хорошем милиционере"). В клипе молодые люди танцуют в форме сотрудников полиции и ОМОН. Судя по снегу в кадре, видео было снято давно. Среди авторов песни и видеоклипа значится Надежда Толоконникова.

В описании к ролику Pussy Riot перечислили девять требований группы. Среди них – "освободить Олега Сенцова и других политических заключенных", "не сажать людей в тюрьмы за лайки и репосты", "прекратить массовые аресты на политических митингах" и "отменить 282 статью УК РФ".

15 июля четверо участников Pussy Riot – Петр Верзилов, Вероника Никульшина, Ольга Курачева и Ольга Пахтусова – выбежали в полицейской форме на поле стадиона "Лужники" во время финального матча чемпионата мира по футболу, где были задержаны стюардами и переданы полиции. Группа назвала свою акцию "Милиционер вступает в игру" и приурочила ее к 11-й годовщине смерти поэта Дмитрия Пригова, автора цикла стихов "Апофеоз Милицанера". Pussy Riot также выдвнули требования, в большинстве пунктов совпадающих с сегодняшними.

В среду Хамовнический районный суд признал всех четверых участников акции виновными "в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований" и назначил им максимально возможный срок по этой статье – 15 суток ареста

Позднее стало известно, что действия акционистов проверяют на состав уголовного преступления.