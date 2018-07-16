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В Москве судят участников группы Pussy Riot за акцию на финале ЧМ

Задержание участницы акции Pussy Riot

В понедельник в Москве судят четырех участников акции группы Pussy Riot, которые выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу в костюмах полицейских. Акционистов обвиняют в грубом нарушении правил поведения зрителей на спортивном мероприятии, сообщает Медиазона.

Ольга Чуракова, Ольга Пахтусова и Петр Верзилов ожидают суда в автозаке. Веронику Никульшину приговорили к 15 суткам ареста и три года запретили посещать спортивные мероприятия.

Все ходатайства адвоката Никульшиной суд отклонил.

15 июля четверо участников панк-группы Pussy Riot, одетые в полицейскую форму, выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу в Москве. Они сделали это в рамках акции "Милиционер вступает в игру", которую приурочили к 11-й годовщине со дня смерти одного из основоположников московского концептуализма Дмитрия Пригова. Цель акций – добиться освобождения политических заключенных, прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах, написали они в Фейсбуке. Друзья задержанных заявили "Коммерсанту", что акция готовилась в условиях конспирации около недели.

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