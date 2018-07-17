Маргвелашвили: Грузия не изменит выбору стать членом НАТО

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили негативно воспринял позицию Владимира Путина, назвавшего в интервью телеканалу Fox News возможное вступление в НАТО Грузии и Украины "прямой угрозой безопасности России".

"Мы, к сожалению, уже давно это слышим, - заявил Маргвелашвили во вторник на брифинге в Тбилиси. - Для меня это крайне неприятно, но подобная позиция президента России - не новость".

При этом президент Грузии ещё раз подчеркнул, что страна "не изменит своему выбору стать членом НАТО", в также отметил "твердую поддержку Грузии со стороны альянса на последнем саммите в Брюсселе". Он напомнил о том, что "все 29 государств альянса озвучили конкретное послание к России, призвав ее вывести свои войска с территории Грузии".



