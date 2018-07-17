Путин: Украина и Грузия в НАТО представляют угрозу России

Возможное вступление в НАТО Украины и Грузии "представляет прямую угрозу безопасности" России. Об этом заявил президент Владимир Путин. Он дал интервью американскому телеканалу Fox News после встречи с Дональдом Трампом.

В беседе с журналистом Крисом Уоллесом российский лидер также назвал аннексию Крыма проявлением "демократии". Он объяснил это тем, что Кремль в 2014 году провел на полуострове референдум о его статусе.

Кроме этого, Путин в очередной раз отверг попытки Москвы вмешаться в выборы в США в 2016 году и заявил, что у Москвы "нет никакого компромата" на Трампа.

Президент также отверг, что в компьютерной презентации ракеты "Сармат" в марте этого года ядерная бомба поражает штат Флорида. "Там не было написано "Флорида". Там было понятно, что [ракета] летит на другую сторону шарика", – заявил Путин.

На вопрос о том, почему погибают многие политические противники Путина, российский лидер ответил, что в США "много своих проблем". При этом он признал "криминальные проявления" в России, объяснив их тем, что страна "находится еще в значительной степени в состоянии своего государственного становления".

Накануне президенты России и США провели встречу в Хельсинки. По итогам переговоров Путин и Трамп выступили на пресс-конференции. Одним из самых резонансных заявлений Владимира Путина стало признание, что он хотел победы Трампа на выборах президента США.

Дональд Трамп, в свою очередь, раскритиковал американскую разведку и заявил, что доверяет словам Путина о том, что Россия не вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах. После этого многие американские политики выступили с критикой в адрес самого Трампа.