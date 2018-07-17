Трамп заявил о личной заслуге в увеличении расходов на НАТО

Дональд Трамп заявил, что НАТО удалось увеличить финансирование только благодаря ему. По словам президента США, страны-участницы НАТО уже сделали взносы более чем на 33 миллиарда долларов, а в будущем заплатят еще сотни миллиардов. "И все это только благодаря мне", – написал Трамп в Твиттере. Он добавил, что "НАТО была слабой, но теперь она снова сильная", и это "плохо для России".

С таким заявлением Трамп выступил после того, как в США его обвинили в слабой позиции на вчерашних переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.

Перед этой встречей президент США был на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. Там из-за резких высказываний Трампа в адрес союзников прошла незапланированная встреча при закрытых дверях. По итогам этих переговоров американский лидер заявил, что европейские страны согласились увеличить расходы на оборону.