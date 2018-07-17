"А у вас президентов убивают". Эфир в 19:05

В России воспели встречу Путина и Трампа, в США своего президента покрыли позором. Путин раздает уверенные интервью российской и американской прессе, как поведет себя Трамп в своей ситуации? Обсуждают журналисты Михаил Фишман и Карина Орлова. Ведущая Елена Рыковцева.
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