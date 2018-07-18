Серебренников: "Против нас нет никаких доказательств"

Художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников настаивает, что за время расследования дела "Седьмой студии" у правоохранительных органов так и не появилось доказательств вины режиссера и его коллег.

Выступая в Басманном суде, который сегодня продлил Серебренникову домашний арест до 22 августа, режиссер в очередной раз назвал абсурдными преследования по делу "Седьмой студии".

Он подчеркнул, что правоохранительные органы отвечают отказом на ходатайства о проведении следственных действий, направленных на установление того, куда тратились наличные деньги для театрального проекта "Платформа".

Кирилл Серебренников в своей речи также напомнил, что не занимал административных постов в "Седьмой студии" и не руководил работой бухгалтерии. Проект "Платформа" режиссер назвал полностью состоявшимся. По словам Серебренникова, все обналиченные деньги строго учитывались и уходили на зарплаты, реквизит и декорации, в то время как следствие настаивает, что они были похищены.

"Все дело "Седьмой студии" – это фарс, абсурд и беззаконие. Это очевидно для меня с самого первого допроса. Это подтверждается тем, что мы видим в этом деле. Об этом я сегодня попытался очень коротко рассказать Вам", – заявил Кирилл Серебренников в Басманном суде.

На сегодняшнем заседании также было вынесено решение о продлении до сентября домашнего ареста директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум, которую обвиняют в причастности к хищениям по делу "Седьмой студии".