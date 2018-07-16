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Суд продлил домашний арест обвиняемым по делу "Седьмой студии"

Юрий Итин (Архивное фото)

Суд в Москве продлил на три месяца срок домашнего ареста бывшему генеральному директору "Седьмой студии" Юрию Итину и бывшему бухгалтеру театрального проекта Нине Масляевой. Российские власти обвиняют их в причастности к хищению бюджетных средств, выделенных на развитие современного искусства в России в рамках проекта "Платформа". Об этом сообщает ТАСС.

Итин пробудет под арестом до 18 октября этого года, Масляева до 19 числа того же месяца.

Юрия Итина обвиняют в причастности к хищению бюджетных средств, выделенных театральной группе "Седьмая студия" на реализацию культурного проекта "Платформа". По этому делу также проходят художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, продюсер Екатерина Воронова, бывший бухгалтер Нина Масляева и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Все, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием, отвергают обвинения.

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