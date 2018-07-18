Быка с Уолл-стрит оседлал человек в маске Путина с фаллоимитаторами

В Нью-Йорке знаменитую статую быка на Уолл-стрит во вторник "оседлал" человек с голым торсом в маске президента России Владимира Путина, предварительно прикрепив к статуе несколько десятков разноцветных фаллоимитаторов.

Акция прошла сразу после встречи Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки, после которой многие комментаторы и политики в Соединенных Штатах резко критиковали Трампа за мягкость по отношению к Путину.

Первоначально СМИ писали, что на статуе быка был установлен манекен, однако затем издание Huffington Post сообщило, что "Путина" изображал человек по имени Джефф Джеттос. Он использовал 130 фаллоимитаторов, заявив, что секс-игрушки тоже могут быть "средством сопротивления".

Джеттос не возражает, что его акцию можно интерпретировать как метафору того, что Путин "овладел США", но призывает каждого оценить ее по-своему.

Акциониста вызвали в полицию Нью-Йорка. По его словам, ему предъявят административное обвинение.