Сторонника Навального арестовали в пятый раз за три месяца

В Костромской области суд арестовал на 15 суток бывшего заместителя координатора штаба Алексея Навального Александра Зыкова. Его признали виновным в уклонении от исполнения обязательных работ, которые ему назначили за участие в "забастовке избирателей" 28 января.

Суд арестовывает Зыкова в пятый раз за последние три месяца. 11 апреля активиста поместили под стражу на двое суток. Затем, сразу после выхода из спецприемника, его арестовали ещё на пятнадцать. Спустя неделю суд удовлетворил жалобу Зыкова и признал арест незаконным, однако 30 апреля его повторно поместили под стражу - и снова на 15 суток. Наконец сегодняшнее решение Красносельский районный суд Костромской области вынес на следующий день после выхода активиста из спецприемника, где он провел 10 суток за организацию акции против пенсионной реформы.

По словам матери арестованного, в этот раз ее сын пропускал выполнение работ по уважительным причинам: Зыков ездил в Кострому, чтобы подать исковое заявление, которое принимается только в определенное время, а кроме того его дважды вызывали в военкомат, что подтверждается повесткой. В эти дни, по словам Татьяны Зыковой, сын никак не мог заниматься общественными работами по согласованному графику с 9:00 до 12:00.