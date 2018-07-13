Поздно вечером в пятницу появились сообщения о смерти Петра Офицерова – предпринимателя, осужденного вместе с оппозиционером Алексеем Навальным по делу "Кировлеса".

О смерти Офицерова сообщили журналист Евгения Альбац и сайт "Медуза". Они не привели источники своей информации и какие-либо подробности.

Несколько дней назад "Московский комсомолец" сообщал о том, что Офицеров в Подмосковье попал в больницу с травмой головы. Утверждалось, что он получил ее во время приступа, какой именно болезни – не говорилось.

Офицеров во время обоих процессов по делу "Кировлеса" не признал своей вины и отказался давать показания против Алексея Навального.