Ведущую "Навальный Live" оштрафовали за акцию 5 мая

Суд в Москве оштрафовал на 20 тысяч рублей ведущую новостей на YouTube-канале "Навальный Live" Елену Малаховскую. Её обвинили в призывах к участию в несогласованной акции 5 мая "Он нам не царь". Об этом ведущая сообщила в твиттере.

Малаховская вела прямой эфир, посвященный антиправительственным митингам в разных городах России. 17 мая ведущую задержали полицейские во дворе её дома. По словам юриста Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, Малаховскую нельзя было задерживать, так как у нее малолетний ребенок.

Акции "Он нам не царь", организованные Алексеем Навальным и его сторонниками, прошли в 27 российских городах. По данным "ОВД-Инфо", всего на них было задержано около 1600 человек. На трех из них заведены уголовные дела по статьям "Хулиганство" и "Применение насилия к сотруднику полиции".