Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Краснодарском крае прекращено дело о пикете 5 мая

Сторонники Навального из Сочи, иллюстративное фото

Суд в Краснодарском крае прекратил административное дело активистки Ирины Лютовой, которую оштрафовали на 30 тысяч рублей за участие в пикете 5 мая. Об этом сообщает международная правозащитная организация "Агора".

Лютову признали виновной в нарушении правил проведения публичного мероприятия. Активистка стояла с плакатом "Это твоя страна! Терпи дальше!". Полицейские сочли, что снимавшая ее на телефон знакомая – тоже участник акции.

Апелляционная инстанция сегодня установила, что правила пикетирования нарушены не были.

5 мая в 27 российских городах прошли акции "Он нам не царь", организованные Алексеем Навальным и его сторонниками. По данным "ОВД-Инфо", всего на них было задержано около 1600 человек.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG