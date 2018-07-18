В Краснодарском крае прекращено дело о пикете 5 мая

Суд в Краснодарском крае прекратил административное дело активистки Ирины Лютовой, которую оштрафовали на 30 тысяч рублей за участие в пикете 5 мая. Об этом сообщает международная правозащитная организация "Агора".

Лютову признали виновной в нарушении правил проведения публичного мероприятия. Активистка стояла с плакатом "Это твоя страна! Терпи дальше!". Полицейские сочли, что снимавшая ее на телефон знакомая – тоже участник акции.

Апелляционная инстанция сегодня установила, что правила пикетирования нарушены не были.

5 мая в 27 российских городах прошли акции "Он нам не царь", организованные Алексеем Навальным и его сторонниками. По данным "ОВД-Инфо", всего на них было задержано около 1600 человек.