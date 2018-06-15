В Калининграде назначен крупный штраф за акцию 5 мая

В Калининграде активист регионального штаба Алексея Навального оштрафован судом за участие в несогласованной акции 5 мая, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на юриста штаба Владимир Фёдорова. По его словам, полиция продолжает направлять в суд материалы, на основании которых наказанию подвергаются сторонники Навального, участвовавшие в акции 5 мая. Штраф в размере 150 тысяч рублей, наложенный судом на Владимира Неманова, активиста штаба Навального, один из самых крупных, которому когда-либо подвергался участник акции 5 мая, сказал Фёдоров.

По его словам, ранее суд приговаривал активистов к общественным работам или штрафам не более 20 тысячам рублей.

"Возможно, что и Неманов мог быть наказан общественными работами на десятки и даже сотни часов. Но на суде присутствовали журналисты из Франции, приехавшие на чемпионат мира-2018. Возможно, это и стало причиной, что активисту назначили столь крупный штраф, который считается более мягким наказанием, чем общественные работы, – добавил Федоров.