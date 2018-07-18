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В Туле задержан создатель "Партизанской правды партизан" и его жена

Иллюстративное фото

В Тульской области по делу об экстремизме задержан основатель движения "Партизанской правды партизан" Алексей Меняйлов вместе с супругой Слатаной. Об этом сообщает "Медиазона".

17 июля в городе Суворов Тульской области прошли задержания последователей движения Меняйлова. После обыска с изъятием техники, денег и литературы их опросили и отпустили с повестками на 20 июля для дачи показаний. В "Партизанской правде партизан" считают, что дело могло быть возбуждено из-за конфликта с районной администрацией и попыток Меняйлова создать в Суворове "Музей Героев ВОВ".

Следователи считают "Партизанскую правду партизан" военизированной организацией с деструктивной идеологией, члены которой проходили специальную боевую подготовку. Многие из них служили в вооруженных силах. В организации была установлена строгая дисциплина.

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