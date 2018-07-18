Нацгвардия не смогла установить причастных к пыткам задержанного

Московское управление Нацгвардии не смогло установить лиц, причастных к пыткам молодого человека, предположительно задержанного полициейскими и находящегося в отделении полиции. Также в ведомстве не смогли установить место и дату записи видеоролика, содержащего пытки.

Видео, на котором молодого человека, находящегося за решеткой со стянутыми веревкой ногами и руками, заставляют говорить фразу "я люблю московский ОМОН", появилось в интернете 10 июля. Позже издание "Медиазона" направило запрос в столичную Нацгвардию о проверке ролика. В официальном ответе помощника начальника управления по взаимодействию со СМИ говорится, что в подразделениях ведомства нет "специализированных помещений для содержания задержанных". Учитывая этот факт, "установить место и дату съемки, а также причастных к видеозаписи лиц, не представляется возможным".

При этом в пресс-службе Нацгвардии призвали сообщить им любую информацию, известную об этом видео.

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"Медиазона" напоминает, что в 2012 году в казанском отделе полиции после подобной пытки, которую называют "ласточкой", умер задержанный Павел Дроздов. При этой пытке, как отмечает издание, у человека происходит растяжение связок суставов рук и ног, оказывается давление на позвоночник, что причиняет человеку невыносимую физическую боль. Такой вид пыток популярен у полицейских, поскольку не оставляет видимых телесных повреждений.