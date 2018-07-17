Житель Оренбурга отсудил 15 тысяч евро за пытки в милиции

Европейский суд по правам человека присудил 15 тысяч евро компенсации жителю Оренбурга Александру Ворошилову, которого пытали в местном отделе милиции.

ЕСПЧ постановил, что российские власти нарушили в отношении Ворошилова статью европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, запрещающую пытки.

Как сообщает российский "Комитет против пыток", милиционеры Евгений Кузнецов и Олег Моисеев задержали Ворошилова летом 2009 года и доставили в отдел. Там его избивали и душили, используя полиэтиленовый пакет, чтобы выбить признательные показания. По словам задержанного, в результате пыток он "несколько раз терял сознание".

В 2011 году суд в Оренбурге приговорил милиционеров к трем годам условного срока, признав виновным в превышении должностных полномочий. Ворошилову тогда присудили 80 тысяч рублей компенсации морального вреда из заявленных 2 миллионов. В сегодняшнем решении ЕСПЧ посчитал, что наказание виновных милиционеров "было явно несоразмерным" пыткам задержанного, а также учел низкую компенсацию вреда, причиненного его здоровью.

В июне этого года другой житель Оренбурга, Антон Ферапонтов, отсудил у российских властей 200 тысяч рублей компенсации: в 2008 году он также подвергся пыткам в оренбургской милиции.