Минюст США просит заключить под стражу Марию Бутину

Министерство юстиции США обратилось в федеральный суд в среду с просьбой задержать до судебного разбирательства предполагаемого российского агента Марию Бутину. По оценке Минюста, она может сбежать и, скорее всего, обратится к правительству России с просьбой помочь ей покинуть США.

Министерство юстиции заявило, что Бутина поддерживает контакты с российскими разведчиками, хранит контактную информацию нескольких российских офицеров. Она также хранила в своей квартире записку, в которой говорится, как отвечать на предложение о найме в российскую разведку, сообщает Рейтер.

29-летняя Бутина обвиняется в том, что она действовала как российский агент и была в контакте с оперативниками агентства-преемника в КГБ, когда жила в США.

Прокуроры утверждают, что Бутина имела контактную информацию людей, которые, по словам прокуроров, были сотрудниками Федеральной службы безопасности России. ФБР также наблюдало, как она обедала в частном порядке с российским дипломатом, подозреваемым в том, что он был сотрудником разведки, за несколько недель до отъезда дипломата из США в марте прошлого года.