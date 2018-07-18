У "крымского диверсанта" Панова от пыток током разрушаются зубы

У гражданина Украины Евгения Панова, осужденного в аннексированном Россией Крыму по обвинению в подготовке терактов, от пыток током начали разрушаться зубы. Об этом Крымской правозащитной группе рассказала мать заключенного Вера Котелянец.

​Лекарства на лечение зубов Панову не дают. От ударов током у него также начались проблемы с деснами. По словам Котелянец, иногда к заключенным привозят стоматолога, который вырывает им больные зубы. Мать заключенного сообщила, что в следственный изолятор трудно передать лекарства. "В последний раз передавала Жене и активированный уголь, потому что вовремя не привезли воду, и им пришлось несколько дней пить грязную воду из-под крана", - рассказала правозащитниками Кателянец.

13 июля суд в аннексированном Россией Крыму приговорил Панова к восьми годам колонии строгого режима, по обвинению в подготовке терактов.

По версии следствия, нападения планировало организовать главное управление разведки Минобороны Украины. Панова назвали членом диверсионной группы из семи человек, якобы заброшенной на территорию Крыма.

В феврале этого года суд приговорил одного из участников предполагаемой "диверсионной группы" Андрея Захтея к шести с половиной годам колонии строгого режима. Ранее и Панов, и Захтей неоднократно заявляли о примененных к ним пытках.