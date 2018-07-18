Жителям Североуральска выдают питьевую воду по паспорту

Жителям города Североуральск в Свердловской области в связи с нехваткой питьевой воды начали выдавать ее по паспорту.

16 июля из-за обвала русла реки Кальи, откуда велся водозабор, вода в городе стала непригодна для питья. Власти организовали пункты выдачи воды, однако выдают ее жителям только по спискам и по два литра на человека. При этом, как сообщают местные СМИ, график подвоза воды в пункты выдачи постоянно срывается, а в магазинах питьевая вода закончилась 17 июля.

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При этом по словам исполняющего обязанности главы городской администрации Владимира Паслера, "поводов для паники нет", а "власти и МЧС контролируют ситуацию".

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал в инстаграме, что жители получат достаточное количество воды для своих нужд "в ближайшие часы".