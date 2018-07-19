В США внесен законопроект о санкциях против "Северного потока – 2"

В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против участников проекта строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщил на своем сайте автор документа, сенатор-республиканец Джон Баррассо.

В законопроекте под названием "О прекращении российской энергетической агрессии" сказано, что санкции против газопровода позволят странам-членам НАТО избежать принуждения и политических манипуляций со стороны России.

"Президент России Владимир Путин использует российский природный газ в качестве инструмента для вымогательства и угроз в адрес партнеров США. Предлагаемый законопроект отнимет у России это геополитическое оружие" , – говорится в заявлении Баррассо.

Документ предусматривает введение санкций против лиц, осуществляющих инвестиции в российские проекты по экспорту энергоносителей, предоставляющих гарантии для займов на эти цели, а также осуществляющих поставку товаров и услуг для этих проектов.

Ранее с критикой "Северного потока-2" также выступал президент США Дональд Трамп, который заявил, что Германия стала "заложницей" России.

В конце июня источник Reuters в министерстве экономики ФРГ заявил, что Германия получила от Соединенных Штатов гарантии, что вводимые Вашингтоном санкции в отношении Москвы не будут распространяться на строительство газопроводов из России в страны ЕС.

Газопровод "Северный поток-2", который пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря, может быть введен в эксплуатацию до конца 2019 года. Разрешение на его постройку выдали власти Швеции, Финляндии и Германии. Против проекта активно выступают страны Балтии, Польша, Украина и США.