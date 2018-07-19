Мать украинца Владимира Балуха не будет обращаться к Путину

Мать осужденного украинского активиста Владимира Балуха заявила, что не будет просить президента России Владимира Путина помиловать сына. Просить – значит признать вину, а её сын ни в чём не виноват, сказала Наталья Балух в интервью журналистам Радио Свобода.

Владимир Балух уже четыре месяца продолжает голодовку в знак протеста против судебного приговора.

По словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, за время голодовки Балух потерял 30 килограммов веса, что представляет для его жизни большую угрозу. В изоляторе временного содержания Балух подвергается издевательствам и унижениям по национальным признакам, добавила она.

5 июля суд в аннексированном Россией Крыму приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей по второму уголовному делу о дезорганизации работы изолятора временного содержания. Это дело против активиста возбудили из-за заявления начальника изолятора Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него. Ранее в январе суд приговорил Балуха к трем годам и семи месяцам колонии поселения за хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. Активист вины не признаёт.

Защита Балуха и правозащитники подчеркивают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию. После аннексии Крыма Владимир Балух повесил на крыше своего дома украинский флаг и отказался от российского паспорта.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Балуха политзаключенными.