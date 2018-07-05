Владимиру Балуху дали 5 лет колонии по второму уголовному делу

Суд в аннексированном Россией Крыму в четверг приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей по второму уголовному делу о дезорганизации работы изолятора временного содержания. Об этом сообщает сайт "Крым.Реалии".

Это дело против активиста возбудили из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

Прокуратура требовала приговорить Балуха к четырем годам лишения свободы, а с учетом первого уголовного дела - к шести годам.

Украинский активист продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

Владимира Балуха задержали 8 декабря 2016 года сотрудники ФСБ России. Они утверждали, что нашли у него в доме 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Суд в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей. Сам Балух вины не признал и считает, что поплатился за свою проукраинскую позицию – в частности, за то, что вывесил во дворе своего дома украинский флаг.