Владимир Балух подвергается унижениям в изоляторе

Политзаключенный Владимир Балух, незаконно удерживаемый в аннексированном Россией Крыму, переведен в Раздольненский изолятор временного содержания, где он подвергается издевательствам и унижениям по национальным признакам со стороны руководителя изолятора временного содержания. Об этом 23 июня заявила омбудсмен Людмила Денисова.

По словам Денисовой, Балух голодает уже 97 дней. В последние дни он вновь перешел на более жесткую форму голодовки, принимая только воду. За время голодовки Владимир Балух потерял 30 кг веса, что представляет для его жизни большую угрозу, отмечает Денисова.

Украинский омбудсмен призвала руководителя представительства Международного комитета Красного Креста в Симферополе Пьера-Эммануэля Дюкруе и председателя региональной делегации Красного Креста в России, Белоруссии, Молдавии и Украине Магне Барту как можно быстрее посетить Балуха и оказать ему квалифицированную медицинскую помощь.

"Призываю всех причастных, кто может решить этот вопрос в Российской Федерации, предоставить мне доступ к Олегу Сенцова, Владимиру Балуху, Александру Кольченко и Станиславу Клыху", – написала Денисова на своей странице в Фейсбуке.

Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Суд в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей.

Защита Балуха и правозащитники подчеркивают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома. 19 марта 2018 г. Балух объявил бессрочную голодовку. Позже он решил перейти на сухую голодовку. 22 июня уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила о требовании срочно предоставить ей разрешение посетить Балуха в оккупированном Крыму.