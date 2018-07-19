Бутина за Путина: соцсети об арестованной в США россиянке

В Рунете внимательно следят за делом Марии Бутиной, арестованной на днях в США (подробнее читайте наше расследование).

Кто-то видит в этом вполне серьезный шаг американских спецслужб против российского вмешательства.

Андрей Сидельников:

Хороший результат двусторонней встречи в Хельсинки.

Когда же Лондон начнёт задерживать путинских мразей? И списочек имеется и основания, но Великобритания видимо боится.

Карина Орлова:

Ой: В новых документах, представленных сегодня в суде по Бутиной, ФБР утверждает, что Мария Бутина предложила некоему лицу (не своему бойфренду, которым стал республиканский партийный функционер Пол Эриксон) секс в обмен на должность в определенной американской организации (скорее всего, NRA).

И естественно, установило ФБР, Бутина была в постоянном контакте с российской разведкой.

Дмитрий Чекалкин:

Топила за Путина гражданка Бутина

Геннадий Чернов:

Арестованная в США шпионка оказалась у меня в друзьях. Когда удалял её, увидел, что она в друзьях у полусотни моих друзей. В связи с этим делаю заявление:

Товарищи шпионы и шпионки, удаляйтесь из друзей сами!

Не ждите разоблачений!

Между тем в этой истории остается много неясного – по крайней мере, для широкой публики.

Алексей Ковалёв:

Слушайте, а как это вот вообще делается, вроде никто и звать никак, какой-то очередной ноунейм из Общественной палаты, а вот поди ж ты, русская шпионка, внедрившаяся в самую могущественную лоббистскую организацию в США. Как это вообще делается? Какие для этого таланты нужны? Почему я так не могу?

А многие открыто критикуют действия США, причем как с очевидно прокремлевских, так и с либеральных позиций.

Андрей Кузнецов:

Шпионские истории - это истории подстав и обманов. Так что ни разу не исключаю, что Мария Бутина арестована в США через подставу со стороны российских же властей. Как и многие френды, знаком с Марией лично, она занималась крайне важным делом в России. Собственно, она и её организация пытались перенять американский опыт отношения к гражданскому оружию у нас. Разумеется никакая она не шпионка - это бред собачий. Очень надеюсь, что она выберется из этой истории и продолжит заниматься своим полезным делом.

Дмитрий Губанов:

США переживают свой 37-й год. Теперь охота на ведьм, о которой постоянно говорит и пытается противостоять Дональд Трамп, коснулась и меня лично.

Напоминаю, что вся вина Марии в том, что она всегда продвигала право-консервативные ценности и дружила с NRA (национальной стрелковой ассоциацией) - опорой Республиканской партии и традиционалистов в Америке. Либеральному истеблишменту, как верно заменил Егор Холмогоров, нужен очередной русский след накануне промежуточных выборов в Конгресс.

Мария, держись! Ты не одна!

Екатерина Винокурова:

Для начала давайте вспомним всякие дела по шпионажу и госизмене из российской практики последних лет. В частности, вспомним, как обвинили многодетную мать Светлану Давыдову в госизмене за звонок в украинское посольство и как обвинили в этом же Оксану Севастиди за смс другу в Грузию.

Это статья 275 УК РФ с очень мутно прописанным составом: «... оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации».

(На самом деле это очень широкий состав, под который может попасть почти что угодно, даже светский треп о том, у которого чиновника в каком Майами особняк)

И тогда всем было совершенно очевидно, что не должны эти женщины гнить в российской тюрьме годами за то, что сделали. В обоих случаях удалось откатить назад.

Но базово проблема такая: есть мутно сформулированная статья с огромными санкциями и есть очевидно глупые случаи ее применения.

Если бы Мария Бутина(я исхожу только из материалов, которые мы видели опубликованными) планировала в США госпереворот в пользу Путина, снабжала кого-то оружием для восстания на границе Мексики и тд, да даже бы выкрала схему секретного оружия из Пентагона, тут можно было бы только вздохнуть и ждать обмена, а если бы речь шла о вооруженном перевороте, то и не ждать.

Но она нарушила не самое внятное и для всех действующее правило о влиянии на американскую политику(строго говоря, россияне, лоббировавшие принятие санкций, занимались тем же самым. Боже мой, да я сама встречаюсь с дипломатами разных стран, не скрывая, что буду только рада повлиять на их точку зрения и на их политику). При этом главное, чем она занималась - это лобби по оружию для гражданских в России(как угодно к этому относитесь), ну и делала попытки смягчить санкции и убедить своих знакомых в некоей иной картине мира. Не подкупала, не запугивала, говорила.

Как человек, выступающий во-первых, категорически против тюремных сроков за слова(кроме призывов к терроризму или убийствам), во-вторых, исповедующий принцип соразмерности, желаю Марии Бутиной свободы и очень ей сопереживаю.

Очеь хочется, чтобы история получила какой-то лайт вариант окончания.

Кирилл Рогов:

Вообще, происходящее вокруг Марии Бутиной в США выглядит сущим безобразием. Понятие "иностранный агент" является юридически ничтожным как с этой стороны океана, так и с той. Если у вас есть некие правила лоббизма и иностранная гражанка их нарушила - вышлите ее из страны в крайнем случае. Арест и тюремное заключение здесь совершенно неуместны в силу как полной неопределенности и абстрактности ущерба, так и невозможности формализовать признаки криминальности подобной деятельности. (А если бы Мария Бутинабыла помощницей французского сенатора или зампреда Банка Саудовской Аравии, те же улики привели бы к ее аресту?) Как это выглядит пока, так это сущий маккартизм, "заказное", политически мотивированное правосудие, whatever. Хотите начинать политические преследования - начинайте с собственных граждан.

Иван Павлов:

Недавнее задержание в Америке по подозрению в шпионаже российской гражданки Марии Бутиной, к сожалению, говорит только о том, что шпиономания заразна. На примере России хорошо заметно: когда на самом верху что-то не в порядке, первыми начинают глючить спецслужбы. Похоже эта тенденция наблюдается и в США. Я хоть и шапочно знаком с Марией, но уверен, что ни о каком шпионаже или работе агентом иностранного государства речи быть не может - надеюсь, что и Вашингтон придет к тому же выводу.

Виктор Олевич:

С точки зрения противостоящей Трампу части американского политического истеблишмента ("глубинного государства") двухходовка с вынесением обвинений 12 офицерам российских спецслужб и задержанием Марии Бутиной в Вашингтоне чрезвычайно проста и эффективна. Она призвана нивелировать результаты саммита в Финляндии и показать американскому обществу, что:

1. Расследование спецпрокурора Мюллера и его команды небеспочвенное, оно даёт результаты и его необходимо продолжить несмотря на критику со стороны Трампа и его соратников

2. Россия якобы как вмешивалась, так и продолжает вмешиваться во внутренние дела США

3. Трамп, как не в чем не бывало, встречающийся в это время с Путиным в Хельсинки не достоин доверия американского народа и должен вызывать подозрения (бывший директор ЦРУ Джон Бреннан транслирует эти идеи прямым текстом)

Евгений Валяев:

Мария Бутина — конечно же, не шпионка. В России она известна своей активной общественной деятельностью с 2011 года, и эта ее работа носила исключительно публичный характер. Все можно проверить, изучив архивы движения «Право на оружие» с 2011 года.

Судя по информации из открытых источников, Мария Бутина в последние годы занималась в США неофициальной (народной) дипломатией. Она старалась найти тех американских общественно-политических деятелей, которые были бы заинтересованы в контактах с Россией, вне зависимости от официальной государственной конъюнктуры. Потому что только путём установления таких регулярных и тесных контактов мы сможем преодолеть то непонимание друг друга, которое существует между народами России и США.

Целый ряд американских общественно-политических персон с удовольствием шли на такие контакты.

В работе трёх съездов движения «Право на оружие», на которых я присутствовал, всегда принимали участие американские гости. И те контакты не носили какого-то политического характера. Это были контакты по линии оружейных взглядов, которые не имели никакого отношения к Трампу. В 2012—2014 гг. и речи не могло идти о возможном президентстве Дональда Трампа.

Обвинение Марии Бутиной в шпионаже сравни тому, что Россию обвиняют в сборе компромата на Дональда Трампа задолго до того, как он начал заниматься публичной политикой. Выглядит очень странным, когда такая сильная страна как США начинает заниматься какой-то истерией вокруг контактов с Россией.

Обвинение Марии Бутиной в нарушении американского законодательства — это чистая конъюнктура, которая воцарилась в американском обществе.

Пётр Лунин:

Случай Бутиной - как бы напоминает отечественным борцунам, что такое настоящий полицейский режым, а не эта ваша полудохлая 282-я.

На самом деле, попасть в шестеренки репрессивной машины США, тем более, по обвинению в “действиях против интересов государства” - это не шутки, и такими действиями может считаться все что угодно.

Сергей Григоров:

Для решения своих внутренних межпартийных проблем арестовали нашу гражданку.

Кристина Потупчик:

Да, к вопросу о гражданах своей страны, а также слугах своего хозяина.

Чего-то аж зубы сводит от злости на реакцию нашей так называемой оппозиции по поводу обвинений Марии Бутиной в шпионаже. Какой-то парад уродов с воплями "мало дали! сжечь ведьму! путинская шлюха!". Вот уже и "отдел расследований", созданный Навальным, лепит жуткую ересь про то, что АП курировала Бутину с 2014 года.

Скрины ведь, главное, приводят, черти моржовые. Ну вы б хоть понимать научились написанное, глиноеды. Три раза перечитайте написанное. Погуглить потрудитесь, недоумки. Не, все равно не хватает мозгов понять, что на скрине речь идет о том, что Бутину тогдашние прокремлевцы хотят КРИТИКОВАТЬ? Господи, вас кто от яндекса-то отключил? Там в числе первых ссылок выпадает мой пост-2014 с прости господи осуждением Бутиной за то, что ее ПОДДЕРЖАЛ ВАШ ЧЕРТОВ НАВАЛЬНЫЙ И ЗА ПОЕЗДКИ В США. Это у вас так теперь АП курирует персонажей, идиоты?

Или может просто честно скажете о том, что вы рады от всей души поддерживать любого, кто обвинит Россию во всех смертных грехах? И если американский эстеблишмент, который ненавидит нашу страну, выберет в "сакральные жертвы" Бутину, вы станете поливать дерьмом Бутину - забыв даже, что ваш собственный дуче ее не так давно нахваливал.

Знаете, я вот в 2014, повторюсь, обвиняла Бутину в саботаже и работе на США (господи, показал бы мне кто вчерашние новости тогда). Но сейчас, когда ей светит лет двадцать из-за шибко активной гражданской позиции и любви к короткостволу - знаете что, уберите от Бутиной свои скотские руки. "Это сукин сын, но это НАШ сукин сын". Знаю людей знакомых с ней лично, да и сама в целом немножко понимаю в политике - и всерьез пытаться посадить Бутину за то, что она русский протрамповский агент, шпион и предатель, могут только совсем бессовестные и безмозглые люди. Ничего удивительного, что именно на их мельницу льют сейчас воду поклонники Навального.

Но есть еще и такое мнение: сама Мария персонаж не слишком серьезный, но какую-то работу через нее организовать все же пытались.

Владимир Милов:

Вот эта Мария Бутина, лидер движения "Право на оружие", которую сейчас обвинили и задержали в США, очень активно подкатывала ко мне и моим коллегам в 2010-2011 годах и позже, потому что у нас очевидно более либеральная позиция по владению оружием (короткоствол для самообороны), чем это традиционно принято в России.

Предлагали митинги там совместные, еще какие-то мероприятия.

Я ребят спросил, которые с ней вели переговоры - а спросите ее в лоб, они готовы Путина и Единую Россию <обругать>?

Ой, нет, ну что вы, мы по узкой теме, мы только за оружие, а это большая политика, мы в большую политику не лезем.

В большую политику не лезем, но однако же бюджет на эту оружейную тему был у них нехилый в то время. Мне с моим опытом сложно поверить в дым без огня.

Кирилл Шулика:

Вообще, что касается Бутиной, то, судя по всему, она ребенок лейтенанта Шмидта, ну примерно такой же, как Пелевина.

Представляла ли она кого-то в США? Я думаю, что такое возможно, но это такой довольно низовой уровень. Но есть низовой уровень, а есть понты и рассказы о том, что она там самая главная. Вот эту версию подтверждает, как раз предложение секса за должность, что накопали американцы. Нормальный человек этого делать не будет. Пелевиной, кстати, Касьянов в спальне говорил, что сделает депутатом. Разговоры Бутиной почему-то мне кажется того же уровня.

Является ли она агентом спецслужб? Когда я такое говорю про Пелевину, а я лично не сомневаюсь, то вы мне не верите. Скорее всего, некие связи есть. Но вы же понимаете, что ни у той, ни у другой нет званий, стажа работа на Лубянке, но могут быть некие контакты. Тем более Бутина занималась оружейной темой, такое мимо рта не пронесут. Я не исключаю, кстати, что могли использовать втемную, что довольно распространено. Тем более там было на чем играть.

За что ее взяли? Это ведь не акула, а гуппи из аквариума. Взяли, вероятнее всего, за язык. Понятное дело, что ее вели и все ее рассказы об огромном влиянии связях фиксировали. Мимо тещиного дома, то есть мимо встречи Путина и Трампа, американские спецслужбы без шутки пройти не могли. Брать большие фигуры это слишком, оно уже имеет политические риски, а вот гуппи из аквариума можно фактически без всяких рисков.

Надо ли ее вытаскивать? Дело в том, что по Конституции Россия обязана оказывать содействие гражданам России в такой ситуации. Положена как минимум помощь консула, да и вообще надо агрессивно действовать в таких случаях, беря пример с Америки.

И надо уже понять, что вся общественно-политическая тусовка, именно тусовка бессмысленная, она примерно такая вся. Даже не агенты там самое распространенное явление, а дети лейтенанта Шмидта, которые как раз и являются объектами разработки.

Александр Морозов:

тут многие пишут: 250 общих друзей с Марией Бутиной (задержанной в США и т.д.). И я ее прекрасно помню, мы вместе выступали несколько лет назад на фестивале в Калининграде и с тех пор мы "френды". Но взгляд на эти вещи должен быть реалистичный: когда вы встречаете активиста гражданской организации с тяжелой, "силовой" темой" - наркотики, легализация или запрет оружия, борьба с коррупцией, гражданский контроль за силовыми органами, - то нет оснований сомневаться в искренних намерениях этих активистов. При этом я всегда понимал, что в таких "темах" сильная инфильтрация теми самими спецслужбами (за которыми активисты ведут гражданский контроль). И кто-то где-то ("кое-где у нас порой", как в песне пелось) по каким-то причинам переходит на сторону "служб" или каких-то коммерческих лоббистов, а точнее - просто запутывается в этих отношениях. Помню, что слушал Машу и понимал, что она, видимо, правая, националистка, но я знал много очень неплохих людей, выступавших за легализацию стрелкового оружия, вовсе не из-за того, что они из спецслужб, а из-за "правого республиканства" во взглядах.

Я не думаю, что Маша сразу уже "родилась" как ставленница Торшина и его токсичных дел. Я почему-то думаю, кстати, что и Бут просто втянулся со своими частными военными перевозками в грязные дела и он не агент российских спецслужб (в прямом смысле). Меня в этом, кстати, убеждает то, что Путин как-то не сильно стремится его обменять.

Это не в защиту грязных дел Торшина и компании, а просто для "реалистического восприятия".

Роман Попков:

Самое смешное то, что Бутина себя годами позиционировала как фанатичный борец за легализацию оружия в России - мол, этой сверхцели подчинена ее жизнь, а все остальные связи и проекты вторичны и должны сверхцели в той или иной степени служить.

Ну и в итоге пошла работать на Кремль, на путинцев. Ну как еще ее деятельность в США назвать. Нет другого подходящего названия. То есть пошла работать на режим, который может сделать что угодно, но только не легализовать оружие. Оружие в руки народу нынешний Кремль точно никогда, ни при каких обстоятельствах не даст. Потому что панически боится самой идеи вооруженного народа. Эта идея, как никакая другая, полностью противоположна всей психологии путинской системы (чтобы там лично экс-сенатор Торшин насчет оружия не думал). Не понимать таких вещей может только круглый идиот. Вот такое в России движение "Право на оружие".

И да, если америкосы Бутину таки вдруг отпустят и выдворят в РФ, мне заранее тошно, потому что я вспоминаю Анну Чампан. Бутина, судя по всему, человек куда более склонный к самолюбованию и самопродвижению, чем даже Чапман. Будут и полосы в глянцевых журналах про новую "девушку Бонда", и авторские передачи на федеральных каналах и прочая эстетизация пошлятины. Бутина изнасилует Россию собой, вот увидите.

Володя Берхин:

Интересно, в связи с арестом в США Марии Бутиной кто пострадает - российские пенсионеры, российские студенты, российские онкобольные, российские сироты или российские единомышленники Марии Бутиной?

И немного о специфическом фоне, на котором случился арест Бутиной. Дональд Трамп вскоре после встречи с Путиным заявил, что оговорился, утверждая, будто доверяет Путину больше, чем собственным спецслужбам.

Тихон Дзядко:

Как можно не любить Трампа после такого? Ну типа «сорян, ребят, я оговорился»

Игорь Поночевный:

Позавчера Трамп поведал на пресс-конференции, что доверяет Путину больше, чем американским спецслужбам, сегодня он заявил, чтодоверяет американским спецслужбам больше, чем Путину, завтра он скажет, что ни того, ни другого не говорил, и не в какое Хельсинки не ездил

Илья Морозов:

По просьбе радиослушателя Владимира для его друга Дональда сегодня целый день на Русском радио будет звучать песня Михаила Круга "Что ж ты фраер сдал назад?".

Борис Цейтлин:

Молния! В частном архиве одной немецкой семьи найдено прощальное письмо Геббельса, согласно которому он "оговорился" в одной из своих речей и нечаянно произнес "еврейские выродки", хотя планировал сказать "нацистские свиньи"

Не хуже поступил и Путин. Он, как известно, на саммите бросил фразу: "Мы провели референдум в Крыму".

Андрей Мальгин:

Путин: "Мы провели референдум в Крыму". А никто и не сомневался, что это вы провели референдум.

Денис Казанский:

Обратили внимание? Сегодня на совместной пресс-конференции с Трампом Путина спросили про Крым. И он дословно ответил следующее:

- Мы считаем, что МЫ провели референдум в строгом соответствии с международным правом и с уставом ООН.

Так и сказал - МЫ.

Я не большой специалист в международном праве, но что-то мне подсказывает, что в уставе ООН нет положения, которое бы позволяло одному независимому государству проводить референдум на территории другого.

Начиналось все с вранья про «форму в военторге». А теперь вон оно как повернулось.

Уверен, что настанет день, когда он и про референдум ЛДНР скажет "это мы его провели".

Виталий Портников:

И «референдум», и предшествующие ему решения крымских властей – все это российских рук дело. Все это элементы процесса аннексии полуострова. Все это заблаговременно готовили российские чиновники и диверсанты. И обеспечивала грубая военная сила.

Анатолий Несмиян:

Такие оговорки сродни признанию. Чистосердечному. Явка с повинной в чистом виде. Цинизм Путина плюс то, что он за 20 лет у власти так и не стал публичным политиком, оставаясь по сути мелким районным решалой, постоянно играют с ним такие злые шутки. От "Она утонула" до нынешнего.

Однако на официальном сайте президента эта фраза была задним числом исправлена.

Николай Руденский:

Это напоминает фразу зощенковского героя: "...сердце не так аритмично бьется, как это хотелось бы".

Сергей Абашин:

Все задним числом подчищают сказанные слова. Это такой своеобразный постмодернизм. Вот же публично есть сказанная фраза. Из песни, казалось бы, слов не выкинешь. Оказывается выкинешь. И публично есть теперь скорректированная фраза. То и другое существуют одновременно и как бы подают нам разные знаки. Выбирай какой больше нравится

Остап Кармоди:

Вчера Трамп сказал, что он не имел ввиду, что он верит Путину. Просто оговорился.

Сегодня Путин сказал, что он не имел ввиду, что референдум организовала Россия. Просто оговорился.

Жду заявления финского президента, что он не имел ввиду приглашать этих клоунов. Просто оговорился.

Максим Дбар:

Вся встреча Трампа и Путина в Хельсинки описывается анекдотом, когда муж хотел сказать "Дорогая, ты не передашь мне солонку?", а получилось "Сука, да ты мне всю жизнь испортила!".

Олег Пшеничный:

Короче, вывод такой, что двойники Путина и Трампа забыли все инструкции и несли на пресс-конференции отсебятину, а теперь расхлёбывай.