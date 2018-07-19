Следствие: улики по делу "Зимней вишни" пытались уничтожить

Бывший руководитель МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, которого обвиняют в халатности и растрате по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", пытался уничтожить улики и помешать следствию. Об этом в суде, рассматривающем вопрос продления ареста Мамонтову, рассказал представитель следствия.

По его словам, обвиняемый давал приказы об уничтожении бухгалтерской базы; также выявлено, что сведения о пожаре и его описание не соответствовали действительности. Следователь попросил суд продлить арест бывшего главы регионального МЧС до 25 сентября, сообщило агентство "Интерфакс".

​Глава регионального управления МЧС Александр Мамонтов и его подчиненный – начальник отдела надзора Григорий Терентьев были задержаны 25 мая. На следующий день Мамонтов написал рапорт об отставке. В Следственном комитете России заявили, что против них возбуждено уголовное дело в рамках расследования пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Суд арестовал Мамонтова 28 мая на два месяца. Его обвинили в халатности и растрате, результатом которых стал пожар в торговом центре. Мамонтов вину не признал и ходатайствовал о том, чтоб его поместили под домашний арест.

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По официальным данным, погибли 60 человек, в их числе 37 детей. МЧС объявило, что причиной пожара стало короткое замыкание в светильнике.