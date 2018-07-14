В Кемерове вновь начинается снос сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня"

В Кемерове рабочие в субботу вновь приступили к демонтажу сгоревшего в марте этого года здания торгового центра "Зимняя вишня". Как передает корреспондент "Сибирь.Реалий", накануне о таком решении сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Цивилев. При этом сегодня в мэрии города проходило совещание о законности сноса, поскольку решения суда не было. Появилось ли оно позже, неизвестно.



"Сибирь.Реалии" сообщает, что строители приступили к разбору внешних элементов. Через неделю в Кемерово должна прибыть специальная тяжелая техника, с помощью которой разберут и вывезут сначала металлические, а потом железобетонные конструкции. Выполнять работы будут подрядчики из Екатеринбурга.



Накануне Цивилев встретился с семьями погибших и пострадавшими. По данным пресс-службы администрации области, между сторонами было заключено соглашение о ликвидации центра. Корреспондент "Сибирь.Реалий" связался с адвокатами обвиняемых и пострадавших. Обе стороны уверяют, что их подзащитные категорически против сноса "Зимней вишни" хотя бы до момента ознакомления с материалами уголовного дела.

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"Необходимость сохранения зданий ТРЦ "Зимняя вишня" и последующая их охрана обусловлена, в частности, тем, что, при возникновении у потерпевших вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств уголовного дела, проведение дополнительной экспертизы будет невозможно, поскольку отсутствует объект исследования. Сегодня соответствующее ходатайство направили следователю. Если здание исключили из числа вещественных доказательств, будем его обжаловать", – заявил изданию адвокат потерпевших Дмитрий Малинин.

15 мая "Зимнюю вишню" уже начинали сносить, но тогда вмешались потерпевшие и Следственный комитет: демонтировать торгово-развлекательный комплекс запретили, поскольку на здание был наложен арест. 9 июля во время рабочего визита в Кемерово руководитель ведомства Александр Бастрыкин сообщил, что все следственные действия в помещениях завершены и поэтому арест будет снят.

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По официальным данным, погибли 60 человек, в их числе более 40 детей. МЧС объявило, что причиной пожара стало короткое замыкание в светильнике. Сообщалось, что в момент возгорания в торговом центре не сработала пожарная сигнализация, а многие эвакуационные выходы оказались заблокированы. По делу о пожаре в "Зимней вишне" арестовано несколько человек, включая двоих пожарных.