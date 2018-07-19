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В дом крымско-татарского активиста Муслима Алиева пришли с обыском

Сотрудники российской полиции в Крыму

В аннексированном Россией Крыму сотрудники ФСБ пришли с обыском в дом Муслима Алиева, арестованного по так называемому ялтинскому делу "Хизб ут-Тахрир". По данным корреспондента Радио Свобода, дочь активиста Гульсум Алиеву обвиняют в экстремизме за записи в группе движения "Крымская солидарность" в социальных сетях.

Сообщается, что у всех членов семьи Алиева изъяли технику. На место обыска не пускают адвоката Эдема Семедляева, передает "Крымская солидарность".

Муслима Алиева арестовали в 2016 году. Его и еще пятерых крымско-татарских активистов обвиняют в организации деятельности "Хизб ут-Тахрир" – международного религиозного объединения, которое российские власти признали террористической группировкой и запретили его деятельность на территории страны.

Один из обвиняемых по ялтинскому делу Эмир Усейн-Куку 23 дня держал голодовку, требуя освобождения украинских политзаключенных в России. Накануне он сообщил о ее завершении, пояснив, что выполняет просьбу своей супруги, передает корреспондент Радио Свобода.

Процессы против участников "Хизб ут-Тахрир" проходят в нескольких городах России. Многие обвиняемые считают свое преследование политически мотивированным.

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