Мать осужденного по делу "Хизб ут-Тахрир" объявила голодовку

Мать крымского татарина Нури Примова, осужденного по делу "Хизб ут-Тахрир", написала заявление в управление ФСБ аннексированного Севастополя с требованием освободить сына и объявила голодовку в знак протеста против действия подконтрольных России силовых структур.

Райме Примова рассказала Радио Свобода, что хочет добиться включения сына в список на обмен вместе с Сенцовым, Кольченко и другими украинскими заключенными.

"Сегодня снова пошла в ФСБ, но Мухина (руководитель службы по городу Севастополю УФСБ Максим Мухин), не было на месте и мне сказали, что ответ будет только через месяц. Я ответила, что не доживу", – заявила Райме Примова.

С вторника она только пьет воду и утверждает, что будет голодать, пока хватит сил. Ее наблюдает терапевт.

Райме Примова решила начать голодовку после задержания жителя села Тыловое Энвера Сейтосманова 10 мая 2018 года, также арестованного по обвинению в участии в "Хизб ут-Тахрир".

"Я очень тогда испугалась за сына. С ним что-то случится, и скажут, что он сам. Я не сплю ночами. У меня лишь одна почка и я не доживу до освобождения сына, остался год и восемь месяцев. Я извиняюсь перед остальными ребятами, что не говорю о них, но только о своем сыне. Я стараюсь поддержать его и горжусь им", – рассказала Примова.

Нури Примов был осужден 7 сентября 2016 года решением Северо-Кавказского военного окружного суда на пять лет лишения свободы по обвинению в участии в исламской организации "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в России. Наказание он отбывает в исправительной колонии номер 5 в республике Марий Эл.