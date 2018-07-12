Суд не продлил арест обвиняемому в экстремизме крымскому татарину

Суд в аннексированном Россией Крыму не продлил арест крымскому татарину Исмаилу Рамазанову, которого обвиняют в пропаганде экстремизма с помощью интернет-рации Zello. Об этом сообщает проект "Крым.Реалии".

По словам адвоката Рамазанова, его подопечному хотели продлить срок пребывания под стражей еще на семь дней. Юрист считает, что это могло быть сделано с целью "держать обвиняемого в пыточных условиях". 16 июля Рамазанова должны выпустить из-под стражи.

Исмаил Рамазанов был задержан сотрудниками ФСБ в январе 2018 года во время массовых обысков в домах у крымских татар. Его обвинили в пропаганде экстремизма с помощью интернет-радио Zello и арестовали. Рамазанов заявил о том, что во время задержания его избили сотрудники ФСБ.

После аннексии Крыма фактически российские власти практикуют массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымско-татарского Национального движения, членов Меджлиса крымско-татарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".