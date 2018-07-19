Арестованный в пятый раз костромской активист объявил голодовку

Бывший заместитель координатора костромского штаба Алексея Навального Александр Зыков, арестованный в среду за уклонение от обязательных работ, объявил голодовку. Об этом на странице Зыкова в Фейсбуке сообщили его друзья. По их словам, арестованный требует освободить политических заключенных Руслана Рахаева, Михаила Цыкунова и Олега Сенцова. В спецприемнике поселка Караваево под Костромой Зыков проведет 15 суток.

Суд арестовывает Зыкова в пятый раз за последние три месяца. 11 апреля активиста поместили под стражу на двое суток – за уклонение от исполнения обязательных работ, которые ему назначили за участие в "забастовке избирателей" 28 января. Затем, сразу после выхода из спецприемника, его арестовали еще на пятнадцать. Спустя неделю суд удовлетворил жалобу Зыкова и признал арест незаконным, однако 30 апреля его повторно поместили под стражу – и снова на 15 суток. Наконец, вчерашнее решение об аресте Красносельский районный суд Костромской области вынес на следующий день после выхода активиста из спецприемника, где он провел 10 суток за организацию акции против пенсионной реформы.

По словам матери Зыкова, дело против ее сына рассматривали без участия защитника, при этом судья не приняла во внимание ни один из документов в его оправдание.

Друзья оппозиционера связывают нынешний арест Зыкова с тем, что он планировал выступить на всероссийском митинге против повышения пенсионного возраста, который пройдет в Костроме 28 июля.