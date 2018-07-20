"Русь сидящая" сообщила об обстреле своего офиса в Новосибирске

В Новосибирске 19 июля неизвестные обстреляли офис правозащитной организации "Русь Сидящая". Об этом сообщила ее директор Ольга Романова в своем Фейсбуке.

На первых двух фотографиях, опубликованных на ее странице, видны два отверстия – предположительно, от пуль для пневматического оружия. На третьей изображен полицейский, принимающий заявление.

Правозащитница сообщила, что никто не пострадал, а сотрудники отправлены в отпуск. Также она заявила, что "Русь Сидящая" продолжит свою работу и высказала предположение, что случившееся может оказаться простым хулиганством.

"Русь Сидящая" – правозащитная организация, являющаяся проектом "Благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям", который был признан "иностранным агентом" в мае этого года.