Pussy Riot будут судить за ношение полицейской формы

Хамовнический суд Москвы рассмотрит дело четырех участников панк-группы Pussy Riot по обвинению в "незаконном ношении форменной одежды", сообщил "Интерфаксу" адвокат обвиняемых Николай Васильев. Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа от 1 до 1,5 тысяч рублей.

В пресс-службе Хамовнического суда рассказали, что 23 июля состоятся заседания по делам Вероники Никульшиной, Ольги Курачевой и Ольги Пахтусовой, а 25 июля - по делу Петра Верзилова.

Ранее суд признал всех четверых виновными в "грубом нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований" и назначил каждому максимальное наказание по этой статье - 15 суток административного ареста. Кроме этого, участникам акции запрещено в течение трех лет посещать официальные спортивные мероприятия на территории России.

15 июля Pussy Riot, одетые в полицейскую форму, купленную, по их словам, "в магазине", выбежали на поле стадиона "Лужники" в Москве во время финального матча чемпионата мира по футболу. Из-за этого игру пришлось остановить на полторы минуты.

Свою акцию группа назвала "Милиционер вступает в игру". Позднее участники Pussy Riot выдвинули девять политических требований - в частности, "освободить Олега Сенцова и других политических заключенных", "не сажать людей в тюрьмы за лайки и репосты", "прекратить массовые аресты на политических митингах" и "отменить 282 статью УК РФ" ("возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").