"Здоровая нация" на Хованском кладбище, в суде и Донбассе

В Мосгорсуде обвинение заканчивает представление доказательств по делу о массовой драке на Хованском кладбище весной 2016 года. Адвокаты подсудимых ожидают приговор осенью. В побоище участвовало несколько сотен человек, трое погибли. Несмотря на то, что речь идет об одном столкновении, кладбищенских рабочих (которых следствие и прокуратура считают защищавшейся стороной) уже осудили по статье "Хулиганство", а "группу спортсменов", которые приехали выяснять с ними отношения, судят по статье "Массовые беспорядки". Группировка, осуществившая нападение, продолжает действовать в Волгограде, а также на территории ЛНР и ДНР.

В Мосгорсуде начало заседаний часто немного задерживаются, но на этот раз суд опоздал на два часа. В коридоре собралось несколько родственников и почти два десятка адвокатов по делу о беспорядках на Хованском кладбище. Потому что обвиняемых – 16 человек, у каждого один или два защитника.

На крупнейшем кладбище Москвы много лет работали выходцы из Таджикистана, часть из них находилась в России нелегально. Незадолго до столкновений у кладбища сменился директор. Новый директор, Юрий Чабуев, по версии следствия, попытался увеличить сборы с таджиков за право работать на кладбище. Теперь Чабуев на скамье подсудимых по обвинению в организации беспорядков и превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия.

Согласно обвинению, для того, чтобы запугать таджиков, Чабуев привлек организацию "Здоровая нация" – ранее она представляла себя как молодежное отделение "Боевого братства", но после столкновений на кладбище все упоминания о "Здоровой нации" исчезли с сайта ветеранского объединения. Соучредителя "Здоровой нации" Александра Бочарникова также обвиняют в организации беспорядков.

Действия остальных подсудимых квалифицированы как участие в массовых беспорядках, одному из них, Эльбеку Вадуеву, вменяют нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Когда рабочие начали выбивать нападавших за пределы кладбища, несколько человек попытались ретироваться на автомобиле, который обступили разъяренные рабочие. Автомобиль проехал, но под его колесами погибли два человека. После столкновений 26 человек обратились в больницы, было повреждено шесть автомобилей, следствие оценило ущерб машинам в 660 тысяч рублей.

Пятнадцать обвиняемых находятся в СИЗО, один, Сергей Ульхин, полностью признавший вину и давший показания против других участников побоища, под подпиской о невыезде. Ульхин не только не стал давать комментарий Радио Свобода, но перед заседанием не признавал, что проходит по этому делу.

В декабре 2017 года в Щербинском районном суде (Новая Москва) по три года лишения свободы получили пятеро участников побоища со стороны таджиков. Поначалу их считали виновными также в причинении смерти по неосторожности, но в суде это обвинение было снято. Сразу после столкновений Щербинский районный суд дал 22 задержанным по 15 суток административного ареста.

Процесс в Мосгорсуде идет с начала 2018 года. Несмотря на большой резонанс дела, участие двух десятков адвокатов, он, можно сказать, не освещается в СМИ. "До приговора ("прений сторон", "вступления приговора в законную силу") комментировать не буду. Непонятно, как суд истолкует мои слова, это может повредить клиенту", – такой ответ Радио Свобода дали практически все адвокаты, участвующие в процессе. Родственники, посещающие судебные заседания, придерживаются той же тактики.

На условиях анонимности адвокаты и родственники много рассказали о следствии и суде. Они недовольны, что обвиняемые больше двух лет сидят в СИЗО, в то время как практически никакие следственные действия с ними не проводились. В деле остается много вопросов. Например, человек, принесший на кладбище в день столкновений карабин "Сайга", проходит как свидетель, а не обвиняемый. По версии следствия, "спортсмены" с оружием напали на рабочих, а те отбивались лопатами и арматурой. Но на одном видео, показанном в суде, видно, как человек с защищающейся стороны стреляет из положения "с колена" то ли из травматического, то ли из боевого пистолета.

Непонятно, почему ОМОН появился на кладбище спустя два часа после начала столкновений, хотя одни свидетели заранее сообщили в полицию о том, что собралась вооруженная толпа, а другой свидетель дал показания, что звонил в полицию ещё за день до драки – предупредил, что на кладбище планируется крупная разборка.

Мой сын ведет здоровый образ жизни, даже в тюрьме не начал курить

Один из подсудимых в зале суда вскрывал себе вены, протестуя против жестокого обращения конвоиров Мосгорсуда. В рамках этого дела проведено очень мало экспертиз фотографий и видеозаписей с места событий, которые бы доказывали, что на кладбище в день столкновений были именно подсудимые. Многие свидетели обвинения, вступающие в суде, дают показания из скрытой комнаты, так что их лиц не видно, хотя их данные есть в уголовном деле.

Адвокаты и родственники уверены, что судья на стороне обвинения: он опрашивает свидетелей обвинения подробнее, чем прокурор. Рассказы родственников, посещающих Мосгорсуд, похожи: сын занимался в одном из спортзалов "Здоровой нации", товарищи позвали его на некое мероприятие, не до конца объяснив, в чем дело. Молодой человек приехал на кладбище, оказался в центре побоища. Далее – задержание, СИЗО и суд.

– Даже в материалах дела указано, что они были введены в заблуждение! – говорит один из родственников.

– Мой сын ведет здоровый образ жизни, даже в тюрьме не начал курить, – с гордостью говорит пожилая женщина, пришедшая на суд.

– "Здоровая нация" – это было что-то вроде "Наших", только они раскрутиться не успели, – считает её товарищ по несчастью.

Родственники и адвокаты уверены, что власти Таджикистана вывезли из России многих своих граждан, причастных к побоищу. "В первые дни после столкновений депортировали очень многих, даже неизвестно, сколько человек. Это было сделано, чтобы скрыть реальное количество нелегальных мигрантов на кладбище", – объясняет Радио Свобода Каримджон Ёров, председатель организации "Этнические таджики за миграционную ответственность соотечественников".

Хотя процесс в Мосгорсуде проходит в первой инстанции, заседания проводятся в 635 кабинете апелляционного корпуса. Это самый большой зал главного суда Москвы: в каждом заседании участвует около полусотни человек. И еще в этом зале два "аквариума" для подсудимых.

Дело в том, что группа тех, кто намеревался выбить таджиков с Хованского кладбища, не полностью состояла из воспитанников "Здоровой нации". Эта неоднородность в суде подчеркнута сегрегацией по национальному признаку. Подсудимых, которые выглядят как "кавказцы", держат в одной клетке, а подсудимых т.н. "славянской" внешности – в другой. Среди обвиняемых "славян" и "кавказцев" равное количество.

Как рассказали Радио Свобода адвокаты, рассаживание по клеткам по национальному признаку происходит каждое заседание. Они предполагают, что делается это потому, что подсудимые-"кавказцы" в меньшей степени признают свое участие в побоище, чем подсудимые-"славяне". Соответственно, "кавказцы" могут повлиять на "славян". "Славяне" ранее тренировались в "Здоровой нации". В среднем они младше "кавказцев", "кавказцы" также явно физически более крепкие. Как заявил на заседании один из подсудимых, большая часть из них – бывшие сотрудники правоохранительных органов. Адвокаты подтвердили это Радио Свобода. Также адвокаты отметили, что на начало суда приезжало телевидение, но в репортажах показывали только "кавказский" аквариум: по их мнению, чтобы создалось впечатление, что подсудимых-"славян" в деле нет.

Говорить о массовых беспорядках здесь нельзя

На заседании (прокуратура завершает представление своих доказательств) прокурор рассказал, что в суд не удалось привести ещё троих потерпевших. Двое указали неправильный адрес проживания в Новой Москве, один – переехал. Далее прокурор представил записи – видео с регистратора одного из автомобилей. Там видны силуэты неких людей, которые, как сказал прокурор, являются обвиняемыми. На это подсудимые и адвокаты заявили, что никаких доказательств тому, что это они, прокуратура не приводит.

Далее прокурор попросил суд оставить 15 подсудимых в СИЗО до 31 октября, а одного – под подпиской о невыезде. Говоря о кадрах с регистратора, он подробно описывал технические характеристики файлов, а подсудимых даже не перечислил по фамилиям. Он лишь отметил, что обстоятельства, из-за которых их два года назад отправили в СИЗО, на данный момент "не отпали". Адвокаты и подсудимые просили о переводе под домашний арест. Судья удовлетворил требование прокурора – речь судьи о том, что обвиняемые останутся в СИЗО, была раза в четыре длиннее ходатайства прокурора.

Адвокат Сергей Кухаренко – единственный, кто согласился дать Радио Свобода комментарий от своего имени. Из недавних дел Кухаренко – защита полковника Леонида Хабарова, которого обвиняли в "подготовке мятежа сторонников Квачкова в Екатеринбруге", также Кухаренко представляет интересы наследников Владимира Высоцкого:

– Я защищаю Вячеслава Серова. Он состоял в организации "Здоровая нация", вел здоровый образ жизни. Наверное, речь шла и о здоровом видении мира... Он попал в не совсем понятную ситуацию. В этой ситуации просматривается абсолютный перекос, связанный с заведомо неправильной оценкой, которая сложилась, возможно, в результате не совсем грамотных действий полиции. Я не говорю о виновности или невиновности лиц, участвовавших в массовой драке. Но очевидно, что говорить о массовых беспорядках здесь нельзя. Не произошло ничего, что юридически трактуется как беспорядки, говорит адвокат Сергей Кухаренко. За гибель людей, по его мнению, должны отвечать конкретные обвиняемые, а не все участники столкновения.

Другие адвокаты также рассказали Радио Свобода, что считают правильным оценивать произошедшее на кладбище как хулиганство, а не беспорядки. Они отмечают, что к делу приобщены только отдельные материалы суда над таджикскими рабочими в Щербинке. Полный текст приговора – где указано, что их судили за хулиганство – суд к делу отказался приобщать.

Следствие предполагает определенную версию этих событий

"Массовые беспорядки" – 212 статья УК – предполагает, что беспорядки "сопровождаются насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти".За участие предполагается от трех до восьми лет лишения свободы, за организацию – от 8 до 15.

"Хулиганство" – 213 статья УК – грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное, в том числе, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Наказания за него варьируются от штрафа до семи лет лишения свободы.

Павел Чиков – руководитель международной правозащитной группы "Агора", многие адвокаты которой участвовали в "Болотном деле", где также шел спор вокруг применения статьи "Массовые беспорядки", отметил в разговоре с Радио Свобода, что не знаком с деталями дела о столкновениях на кладбище, но ситуация, когда в ходе массовой драки действия одних людей УК описывает как хулиганство, а их противников – как участие в беспорядках, возможна.

"Следствие предполагает определенную версию этих событий. Одни нападали, и у них был умысел нападать, а действие защищавшихся оцениваются как выходящие за пределы необходимой обороны. Они что-то сломали, группой лиц, с предметами, используемыми в качестве оружия – по формальным признакам, это хулиганство", – объясняет Павел Чиков.

Ещё двое участников столкновений на кладбище, Владимир Белов и Георгий Макарьев, находятся в СИЗО, дело в отношении них пока расследуется. В 2016 году они были объявлены в розыск в России и отправились в Луганск. Там заручились поддержкой Игоря Плотницкого, создали молодежную организацию "Народная армия Донбасса", являющуюся калькой со "Здоровой нации". Об этом Радио Свобода рассказывало весной прошлого года.

Белов был задержан примерно тогда же. Как рассказал Радио Свобода администратор официальной группы "ВКонтакте" "Народной армии Донбасса", Белова задерживал руководитель МВД ЛНР Игорь Корнет. Между Плотницким и Корнетом давно существовало противостояние, позже приведшее к тому, что Плотницкий вынужден был покинуть Луганск.

Сел на автомобиль и переехал в Донецк

Несмотря на победу Корнета, "Народная армия Донбасса" продолжает действовать в Луганске. По словам представителя "армии", за день до задержания Белова Макарьев – лидер и "Здоровой нации" (организация продолжает существовать в России в Волгограде), и "Армии Донбасса" – "сел на автомобиль и переехал в Донецк, где мы к тому времени уже присутствовали".

По словам представителя "народной армии", у них действует 11 спортивных залов в ЛНР и ДНР – даже несмотря на то, что весной 2018 года Макарьев был арестован в России. Сейчас молодые люди, занимающиеся в спортзалах Макарьева на Донбассе, записывают видеоролики в его поддержку. Поблагодарив Макарьева за возможность заниматься единоборствами, на видео они поднимают сжатую в кулак руку и скандируют: "Дальше – больше!"