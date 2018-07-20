Сингапур объявил о крупнейшей кибератаке на свои базы данных

В Сингапуре в результате беспрецедентной кибератаки похищены личные данные полутора миллионов человек, включая премьер-министра – сообщили в пятницу правительственные источники.

Власти назвали инцидент "наиболее серьёзным взломом баз персональных данных". Сингапур, с населением около 6 миллионов, известен высоким уровнем развития компьютерных технологий, и кибербезопасность – один из главных приоритетов властей.

Следователи национального агентства по кибербезопасности и правительственная информационная система здравоохранения, подтвердили, что нападение было преднамеренным и хорошо спланированным. Около полутора миллионов пациентов, которые посещали медиценские клиники с мая 2015 года по июль 2018 года, пострадали в результате взлома их персональных данных.

В 2018 году Сингапур председательствует в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, в которую входят 10 стран и в связи с этим также несёт часть ответственности за состояние кибербезопасности.