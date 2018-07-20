Рыжая псина и бурый медведь

Доброе утро!

Лето уходит в глухую фазу, никаких громких событий в ближайшую неделю не ожидается, поэтому сегодня кратко подведем итоги уходящей.

В российских тюрьмах и отделениях полиции пытают – это не новость. Чем закончится новый всплеск общественного негодования, вызванный публикацией видео о методичном избиении в ярославской колонии?

Законопроект о повышении пенсионного возраста благополучно принят Госдумой в первом чтении. Путин сказал, что ему эта реформа не нравится. И правительству, по его словам, она тоже не нравится. Но косить надо.

Путин всех переиграл. Решение Трампа пригласить российского президента в Вашингтон, о котором стало известно в четверг, вроде бы подтверждает этот тезис. Чтобы "решить проблему Украины", Путин предложил Трампу провести референдум в Донбассе.

В институте Роскосмоса прошли обыски об утечке за рубеж секретных сведений о гиперзвуковом оружии.

В пятницу исполнилось два года со дня убийства в Киеве журналиста Павла Шеремета. Оно до сих пор не раскрыто.

"Зачем ты меня псиной рыжей называл?"

"Новая газета" опубликовала 10-минутное видео с портативного видеорегистратора, на котором запечатлено избиение заключенного ярославской колонии Евгения Макарова. Его имеет смысл посмотреть – просто чтобы скорректировать свои представления о реальности. Об избиениях в ярославской ИК-1 заключенные Иван Непомнящих (сидевший по "болотному делу"), Руслан Вахапов и Евгений Макаров рассказали еще в апреле 2017 года. И вот теперь Следственный комитет возбудил уголовное дело, а Федеральная служба исполнения наказаний выразила сожаление из-за ситуаций, дискредитирующих службу. Действительно, а чего Макаров "псиной рыжей" обзывался? (Такой вопрос задает на видео в перерыве между побоями сотрудник ФСИН заключенному).

Чтобы не создалось впечатление, что случившееся в ярославской колонии – единичный случай, вот еще сообщения о пытках только за один день:

В Зеленогорске Красноярского края 17-летний Илья Торохов был задержан полицией, а вскоре выпал из окна второго этажа отделения и разбился насмерть. Тело родственникам не показали, но те, кто его видел, видели "синие уши, глубокие порезы на запястьях, синяки в промежности".

В Крыму заключенные массово жалуются на избиения в колонии.

СК отказался возбуждать дело о гибели журналиста в отделе полиции Туапсе.

Свидетели по делу активиста томского "Левого блока" о возбуждении ненависти к полицейским записали видео с отказом от показаний – их пытали.

Вот в связи с этим тяжелые думы мудрого Ивана Давыдова. А вот снимок из документации недавней акции движения “Весна” против пыток – она прошла перед матчем Швеция-Швейцария в СПб.

Никому не нравится

Через день после того, как законопроект о пенсионной реформе был принят в первом чтении в российском парламенте, президент России сказал, что реформа ему не нравится (подразумевалось: как и вам всем, дорогие россияне). Россиянам она тоже не по душе – вот тут симпатичная подборка комментариев жителей разных городов России. А здесь – список лиц и организаций, виноватых в этой напасти (Госдеп, конечно, Бисмарк, Международный валютный фонд).

Два серьезных рассуждения социологов о реакции на реформу:

Денис Волков описывает безысходность, царящую в обсуждении пенсий: "Люди готовы согласиться с тем, что денег в бюджете нет. Но, по их словам, денег нет, потому что они уходят на Чемпионат мира по футболу, Олимпиаду в Сочи, войну в Сирии".

Дмитрий Рогозин объясняет, чем настоящий пенсионер не похож на статистического. (Естественно, не тот Дмитрий Рогозин, который Роскосмос).

ФСБ не дремлет (и суды не спят)

В институте Роскосмоса ФСБ провела обыски в связи с тем, что кто-то якобы "слил" иностранным спецслужбам сведения о гиперзвуковой авиационной ракете "Кинжал" , способной развивать скорость 10 махов.

, способной развивать скорость 10 махов. Та же ФСБ подготовила поправки в перечень стратегически важных товаров и ресурсов: в него предлагается внести бурых медведей (нет, это не шутка).

(нет, это не шутка). В Чечне суд начал слушать дело главы грозненского "Мемориала" Оюба Титиева : допросили семерых полицейских, дежуривших в день задержания Титиева в начале января. Никто его не знает, никто задержания не видел. Зачем допрашивали?

: допросили семерых полицейских, дежуривших в день задержания Титиева в начале января. Никто его не знает, никто задержания не видел. Зачем допрашивали? В понедельник сидящих в СИЗО участников Pussy Riot будут судить за ношение милицейский формы. То есть за то, что они ее купили в военторге (как и аннексировавшие Крым россияне, если верить Путину).

Некрымский сценарий

Подтверждаются слухи о том, что Трамп и Путин обсуждали в Хельсинки прекращение войны на востоке Украины, и что Путин предложил сделать это посредством референдума. В Украине эту "свежую идею" уже отвергли, хоть российские агентства и успели уточнить, что она не предполагает "крымского сценария", то есть что речь идет об автономии Донбасса в составе Украины.

Из США передают, что хакерские атаки с политической подоплекой продолжаются (и следы их ведут в Россию). И вот еще почитайте, как видит ситуацию в Вашингтоне бывший посол России в США Сергей Кисляк, или узнайте, что делал Трамп в СССР (внутри есть интересное видео, на котором юный Трамп говорит по-английски гораздо лучше, чем сейчас).

Ссылки начнем с еще одного любителя референдумов:

Отрывок из книжки Себастьяна Хафнера "Некто Гитлер: политика преступления".

Исполнилось два года со дня убийства в Киеве журналиста Павла Шеремета, преступление не раскрыто. Здесь интервью с его мамой, здесь фильм Мелани Бачиной о нем, здесь вопросы к следствию.

Окололитература. Отличная хроника преследований Корнея Чуковского. Чуковский, конечно, не сидел, но его довольно часто “громили”, вчитывая в стишки политический подтекст: "Ленинград – исторический город, и всякая фантастика о нем будет принята как политический намек. Особенно такие строки: "Там наши братья, как в аду – / В Зоологическом саду. / О, этот сад, ужасный сад! / Его забыть я был бы рад. / Там под бичами палачей / Немало мучится зверей". Все это еще месяц назад казалось невинной шуткой, а теперь после смерти Кирова звучит иносказательно".

И литература. Текст-ликбез Юрия Сапрыкина о романе Саши Соколова "Школа для дураков" (1973).

Искренне ваши,

Семь сорок