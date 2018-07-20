В Крыму заключенные массово жалуются на избиения в колонии

В аннексированном Россией Крыму более 70 осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 2 города Керчь, пожаловались на избиения со стороны сотрудников администрации и подчиняющихся им заключенным.

Осужденные рассказывают, что их избивают в помещениях, в которых нет видеокамер: в комнате дежурной части, в помещении для досмотра при штрафном изоляторе, а также в служебных кабинетах. В побоях и издевательствах, по их словам, постоянно участвуют старший дежурный отряда № 3 Михаил Фомин и старший дежурный карантинного отделения Бекир Ахмет Энвер-оглы.

Из-за систематических избиений двое осужденных пытались совершить самоубийства.

Как сообщается, члены Общественной наблюдательной комиссии и сотрудники прокуратуры сейчас проводят внеплановые проверки исправительной колонии. В то же самое время, по данным правозащитников, оперативный сотрудник управления Алим Ферат-оглы Абибуллаев настоятельно рекомендует осужденным не писать заявления и жалобы на незаконные действия сотрудников колонии, угрожая им увеличением сроков отбывания наказания.