Профком победил. Наталья Геворкян – о Скарлетт Йоханссон

Пока Трамп и Путин, а также их переводчики не колются, о чем они договорились в Хельсинки за закрытыми дверями, давайте о прекрасном. О Скарлетт Йоханссон, например. Но прежде, чем о ней, я бы хотела рассказать историю из собственной жизни, имеющую, как ни странно, косвенное отношение к тому, что приключилось с этой прекрасной актрисой.

Как-то, работая в одном известном издании, я предложила серию материалов о проблемах ЛГБТ-сообщества в России. Это было в разгар неудачных попыток российских геев провести свой прайд по типу тех, что давным-давно проводят в куче стран, даже на Кубе, даже при еще живом тогда Кастро, но не у нас. Кстати, на Кубе пару лет назад прайд возглавила дочь главы государства Рауля Кастро Мариэла, борющаяся против гомофобии и трансфобии. Но у нас фобии процветают. И вот я предложила тему. Все поддержали. И моя коллега, открытая лесбиянка, ни секунды не колеблясь, сказала, что отлично, она этим займется. Я опешила. Почему она, если я предложила тему? Потому что я стрейт, и даже если я сто раз в теме, у меня не та ориентация, поэтому темой займется она. Возражать было по куче причин сложно и, оказалось, бессмысленно.

Нечто похожее произошло со Скарлетт Йоханссон, которую режиссер Руперт Сандерс выбрал на роль трансгендера Данте Джилла в фильме Rub & Tug ("Кнутом и пряником"). Основное возражение трансгендеров сводилось к тому, что Скарлетт – цисгендер, а есть актеры трансгендеры, и она отнимает у них работу, соглашаясь исполнять эту роль. Скарлетт критиковали журналисты и ЛГБТ-сообщество. Она сдалась и отказалась от роли, сказав все правильные и политкорректные слова: хорошо, что была эта дискуссия, хотя и спорная, я люблю и уважаю трансгендеров, рада была бы сыграть историю превращения Данте из женщины в мужчину, но играть не буду.

Должна признаться, что сексуальное большинство довольно часто в последнее время оказывается в сложной ситуации. Я имею в виду, что если бы цисгендер заявил, что Скарлетт не стоит по тем или иным причинам играть эту роль, был бы послан заниматься своими делами и, возможно, даже назван трансфобом. Такое позволительно заявлять только меньшинствам. И послать их подальше в политкорректном обществе невозможно. Потому что они меньшинства, потому что прошли или проходят (трансгендеры сегодня точно) сложный путь отстаивания своих прав. Потому что нельзя, и все.

Ничья сексуальная ориентация, ни тренды, ни мода, ни политика и никакие профкомы не должны иметь к режиссерскому выбору никакого отношения

Тут, конечно, хочется напомнить, что довольно много представителей сексуального большинства боролись за права меньшинств и продолжают это делать сегодня, когда право на однополые браки вызывает все еще споры во многих странах (о России вообще молчу), как и право усыновления детей однополыми парами, как и дискриминация при приеме на работу трансгендеров. И это правильно, потому что кому еще, если не большинству, защищать права меньшинства. Представители сексуального большинства могут защищать права меньшинств и защищают, но вдруг оказывается, что они не имеют права защитить свои права – право сыграть в кино, как в данном случае, роль меньшинства. Или написать статью, как в моем случае, о геях. Потому что они не они. И при этом им неловко, они стесняются апеллировать к тому самому равенству прав, за которое борются меньшинства и они сами в интересах меньшинств. За равные права людей любой сексуальной ориентации.

То есть, условно, если бы трансгендеру отказали в праве сыграть роль цисгендера, то продвинутое большинство навалилось бы по полной программе вместе с трансгендерами и ЛГБТ и потребовало бы равных прав для трансгендеров. Но если цисгендеру предлагают роль трансгендера, то продвинутое большинство должно политкорректно заткнуться, а трансгендеры вместе с ЛГБТ потребуют, чтобы цисгендер отказаться от этой роли, и своего добьются. Профком победил. Любопытная ситуация.

Режиссер Руперт Сандерс решил, что ему нужна на эту роль актриса Йоханссон. На мой взгляд, только это имеет значение. Ничья сексуальная ориентация, ни тренды, ни мода, ни политика и никакие профкомы не должны иметь к этому никакого отношения. Есть выбор режиссера и талант актера. Если бы режиссер колебался между Скарлетт и актером-трансгендером и Скарлетт попыталась бы использовать свое имя, чтобы оттеснить конкурента, – то да, это было бы некрасиво. Но насколько я понимаю, таких колебаний у режиссера не возникало.

Скарлетт отличная актриса и, уверена, прекрасно сыграла бы эту роль. Может быть, эта работа вообще стала бы ее лучшей ролью. Может быть, она получила бы "Оскар". Коллега и бывший партнер Йоханссон Джаред Лето сыграл трансгендера-женщину в Dallas Buyers Club ("Далласский клуб покупателей") и получил "Оскар" за лучшее исполнение роли второго плана. Хиллари Суонк сыграла трансгендера-мужчину в Boys Don’t Cry ("Парни не плачут") и собрала все награды в 1999 году, включая "Оскар". Это как-то чем-то помешало трансгендерам? Нельзя назначать на роль актера исходя из сексуальной ориентации героя фильма, его пола, национальности или расовой принадлежности.

Выбор актеров – привилегия режиссера. Он может пригласить на роль принца Датского темнокожего мужчину или светлокожую женщину. Публике это может нравиться, а может нет, она проголосует за и против билетами. Трансгендера может сыграть цисгендер, а цисгендера трансгендер. На то кино и театр, на то они и актеры, именно поэтому ценится талант перевоплощения.

Я защищала, защищаю и буду защищать права сексуальных меньшинств. Но я точно понимаю, что, как и любых людей любой сексуальной ориентации, активистов ЛГБТ-сообщества иногда заносит. И не надо бояться спорить и публично не соглашаться, опасаясь прослыть гомофобом. Иначе через какое-то время это обернется раздражением (и на себя в том числе) и новым витком неприятия других. Инклюзивность дорогого стоит. Никто не должен отказывать в роли трансгендеру только потому, что он/она трансгендер.

В развитом обществе есть еще много драгоценных правил. Например, право выбора. Не стоит ставить режиссера в сложную ситуацию, лишая его права выбирать актера на роль в его фильме. И не стоит ставить никакого актера в ситуацию, когда он вынужден отказаться от роли из-за своей сексуальной ориентации.

Интересно, как выйдет из сложившейся ситуации Руперт Сандерс, если не откажется от идеи сделать фильм о Данте Джилле? Искать под давлением общественного мнения трансгендера на эту роль? Или плюнет на давление и пригласит того, кого сочтет нужным? Но отказ Скарлетт сильно осложняет ситуацию для любой другой "не профильной" актрисы. Если только она не окажется с железными яйцами, извините.

Наталья Геворкян – журналист

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