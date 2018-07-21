Задержан участник пыток заключенного в ярославской колонии №1

Задержан один из участников пыток заключенного в ярославской колонии №1. Об этом сообщают правозащитники фонда "Общественный вердикт". По их данным, сотрудника колонии Максима Яблокова вывели из здания в наручниках. Подтверждения этой информации со стороны Следственного комитета, который ранее возбудил дело о пытках, пока нет.

В июне прошлого года в ярославской колонии №1 жестоко избили заключенного Евгения Макарова. Следственный комитет начал проверку. Сотрудники ведомства изучили видеозаписи избиения, но не выявили нарушений закона. "Новая газета" накануне опубликовала одно из этих видео. Оно было снято на портативный видеорегистратор одного из сотрудников колонии. На записи видно, как несколько человек в форме Федеральной службы исполнения наказаний, сняв с Макарова одежду, по очереди бьют его дубинками и поливают голову водой.

После публикации видео ФСИН возбудила новую проверку, а Следственный комитет по Ярославской области завел уголовное дело.

Правозащитникам фонда "Общественный вердикт" удалось установить имена и фамилии 12 сотрудников колонии, которые, предположительно, участвовали в пытках заключенного. Всего в избиении Макарова принимали участие 18 человек.