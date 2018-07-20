После публикации "Новой газеты" возбуждено дело о насилии в колонии

Следственный комитет Ярославской области возбудил уголовное дело о превышении служебных полномочий с применением насилия после публикации видеозаписи избиения заключенного сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сегодня сообщила, что руководство ФСИН направит в Ярославскую область комиссию, которая проверит информацию о пытках.

Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Михаил Федотов заявил о намерении посетить исправительную колонию ИК-1 в Ярославской области. Он также обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет с требованием провести тщательную проверку.

В СПЧ считают, что сотрудники колонии не только нанесли тяжкие повреждения осужденному, но и дали ложные показания.

У самой колонии сегодня прошли одиночные пикеты против пыток. Их провели сторонники оппозиционного политика Алексея Навального.

В пятницу "Новая газета" опубликовала десятиминутную видеозапись избиения заключенного, уточнив, что пострадавший - Евгений Макаров, заявивший в 2017 году о применении пыток в ИК-1. Вместе с ним на избиения и давление со стороны сотрудников ФСИН жаловался "узник Болотной" Иван Непомнящих.